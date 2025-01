Un traumatisme crânien grave pourrait réveiller les virus dormants dans votre corps

Il est essentiel de poursuivre les recherches pour mieux comprendre le rôle des virus dormants dans le développement de maladies neurodégénératives. L’identification de ces mécanismes pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches thérapeutiques pour prévenir ou ralentir l’évolution de ces maladies. De plus, cela souligne l’importance cruciale de la prévention des traumatismes crâniens, en particulier chez les jeunes cerveaux en développement.

Les traumatismes crâniens, y compris l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), sont récemment apparus comme un facteur de risque majeur pour les maladies neurodégénératives. Des études préliminaires suggèrent que l’inflammation chronique, même légère, suite à un traumatisme crânien peut contribuer à l’accumulation de dommages.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Une semaine après la blessure, les chercheurs ont observé la formation d’agrégats de protéines dans le tissu cérébral, une caractéristique des maladies neurodégénératives comme l’Alzheimer. Certains neurones présentaient également des signes de neuroinflammation, et une augmentation significative des cellules immunitaires pro-inflammatoires a été notée.

Une blessure grave à la tête peut avoir des conséquences inattendues. Elle pourrait non seulement affecter le système immunitaire, mais aussi réveiller des virus dormants dans l’organisme. Ce phénomène pourrait jouer un rôle dans le développement de maladies neurodégénératives.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter