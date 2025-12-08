Un urologue explique comment des troubles intestinaux peuvent se cacher derrière des envies fréquentes d’uriner

Un urologue met en lumière une cause méconnue de l’envie fréquente d’uriner : un trouble intestinal pourrait en réalité se cacher derrière ce symptôme, remettant en question les explications habituelles liées uniquement à la vessie.

Tl;dr Le rectum surchargé irrite souvent la vessie, pas l’inverse.

Fibre hydratée et posture adaptée améliorent la vidange intestinale.

Le magnésium citrate aide ponctuellement en cas de constipation persistante.

Un « voisin bruyant » souvent négligé : le rôle du rectum dans l’urgenturie

Pour de nombreux patients confrontés à des allers-retours incessants aux toilettes ou à des fuites imprévues, il est tentant de considérer leur vessie comme défaillante. Pourtant, selon le spécialiste en urologie Dr Tarek Pacha, ce n’est pas toujours elle la coupable désignée. Un autre acteur, bien plus discret, mais tout aussi déterminant, occupe le même espace exigu du bassin : le rectum. Lorsqu’il se retrouve encombré, il exerce une pression sourde sur la vessie qui, injustement accusée, n’est que la victime d’un voisinage trop envahissant.

Des diagnostics trop rapides et des solutions incomplètes

Il arrive fréquemment que des personnes souffrant de besoins pressants ou de fuites se voient attribuer un diagnostic d’hyperactivité vésicale, accompagné d’un traitement visant à relaxer la vessie. Parfois efficace, ce protocole s’accompagne aussi d’effets secondaires peu agréables — bouche sèche, constipation ou troubles cognitifs — sans pour autant résoudre l’omniprésente recherche de toilettes. Rarement la question essentielle du transit intestinal est-elle soulevée lors de ces consultations.

En réalité, lorsque les selles s’accumulent dans le rectum, elles viennent comprimer la vessie et perturber les nerfs qu’ils partagent. Résultat : des signaux erronés envoyés au cerveau — « il faut uriner immédiatement » — alors même que la vessie n’est pas pleine. Cette situation, appelée parfois « constipation occulte », reste insidieuse, car un transit quotidien peut masquer une stagnation importante en amont.

Soulager la vessie… en libérant l’intestin !

Face à cette problématique silencieuse, plusieurs leviers existent pour restaurer l’équilibre :

Fibre hydratée : Privilégier fruits riches en eau (kiwi, dattes trempées) et légumes cuits permet d’obtenir des selles volumineuses et souples.

Privilégier fruits riches en eau (kiwi, dattes trempées) et légumes cuits permet d’obtenir des selles volumineuses et souples. Hydratation suffisante : Adapter sa consommation de liquides évite qu’une augmentation de fibres ne se transforme en bouchon tenace.

Adapter sa consommation de liquides évite qu’une augmentation de fibres ne se transforme en bouchon tenace. Magnésium citrate : En cure courte et adaptée (200 à 400 mg le soir), il favorise une meilleure évacuation intestinale. Prudence toutefois chez les patients insuffisants rénaux ou sous traitements spécifiques.

Une simple modification du régime alimentaire ne suffit pourtant pas toujours. La mécanique sur le siège joue un rôle décisif : s’accroupir légèrement à l’aide d’un marchepied permet d’aligner le rectum et facilite une vidange complète — détail méconnu, mais souvent révélateur lors de l’essai.

L’évidence qui change tout : réapprendre à écouter son corps

Au fil du temps, moins de pression sur la vessie signifie moins d’urgence ressentie et une amélioration globale du confort urinaire. Attention cependant : certains symptômes imposent une consultation médicale rapide (sang dans les urines, brûlures, douleurs pelviennes ou antécédents oncologiques). Pour beaucoup, il suffira pourtant d’envisager le rôle du rectum pour comprendre que leur « hyperactivité vésicale » n’était que le reflet d’un déséquilibre plus global. Comme quoi, parfois, faire déménager ce fameux voisin bruyant suffit à retrouver sa tranquillité…