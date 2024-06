Une IA évalue la santé mentale grâce à l’analyse de la voix

Grâce à une technologie innovante, il est désormais possible d'évaluer les probabilités de rechute chez les personnes souffrant de dépression ou de trouble bipolaire, simplement à partir de leur voix. Quels pourraient être les autres usages de cette technologie ?

Tl;dr Une IA française peut repérer une rechute psychiatrique grâce à l’intonation.

Les symptômes psychiatriques sont associés à la voix et au vocabulaire.

Callyope développe des technologies pour surveiller les symptômes dépressifs et bipolaires.

L’entreprise se concentre sur des patients déjà diagnostiqués pour prévenir des rechutes.

Identifier la rechute psychiatrique grâce à l’intelligence artificielle

Une innovation remarquable dans le domaine de la santé mentale a vu le jour. La technologie, développée par la société française Callyope, utilise l’intelligence artificielle (IA) pour associer les symptômes psychiatriques à l’intonation de la voix et au vocabulaire du patient.

L’intelligence artificielle au service des troubles psychiatriques

Dans ce système novateur, le langage est analysé à deux niveaux. Le premier repose sur des technologies de traitement du signal qui permettent d’examiner le timbre de la voix et son intonation.

Ensuite, le langage est exploité par “des technologies de NLP, de transcription” qui sonde la richesse lexicale et la structure des phrases.

psychiatriques.https://x.com/BFM_IA/status/1799016288200900864

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Surveillance des personnes souffrant de dépression, de troubles bipolaires ou de schizophrénie

L’objectif principal de Callyope est de suivre au fil du temps des patients déjà diagnostiqués d’une dépression, d’un trouble bipolaire ou d’une schizophrénie. Ces derniers peuvent tenir un journal vocal hebdomadaire ou être appelé régulièrement par l’équipe soignante de Callyope.

“Ce qu’on est capable d’apporter, ce sont des marqueurs plus objectifs sur l’évolution des symptômes pour que le médecin puisse les consulter pendant la consultation”, expliquait Martin Denais, le président de l’entreprise. Cette approche proactive permet d’avancer un rendez-vous si l’état du patient se dégrade fortement, évitant ainsi qu’il ne soit trop tard.

Des outils indispensables face à une hausse des troubles psychiatriques

La mission de Callyope est d’autant plus essentielle aujourd’hui avec l’élévation du nombre des troubles psychiatriques. Par exemple, en 2021, 20,8 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans étaient concernés par la dépression, contre 11,7 % quatre ans auparavant. Ainsi, Callyope offre des outils indispensables pour prévenir des rechutes et accompagner de manière plus efficace ceux qui luttent contre des troubles