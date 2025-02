Une seule et même cause serait à l’origine de multiples troubles psychiatriques

Une récente étude révèle que plusieurs troubles psychiatriques ont une cause racine commune, soulignant une découverte importante dans la compréhension de la psychiatrie.

Tl;dr Des chercheurs ont trouvé des bases génétiques communes à huit troubles psychiatriques.

Ces variations génétiques pourraient impact plusieurs stades de développement du cerveau.

Comprendre ces bases génétiques pourrait aider à développer des traitements communs à plusieurs troubles.

Des liens génétiques entre huit troubles psychiatriques

Une découverte majeure a récemment été faite par des chercheurs : huit troubles psychiatriques différents semblent avoir une base génétique commune. Cette étude a permis de mettre en lumière certaines de ces variations génétiques partagées et d’essayer de comprendre leurs propriétés. Il s’avère que plusieurs d’entre elles sont actives plus longtemps pendant le développement du cerveau et pourraient donc influencer plusieurs phases de celui-ci.

Des effets multiples sur le cerveau

Hyejung Won, généticien à l’Université de Caroline du Nord, explique que « Les protéines produites par ces gènes sont également fortement connectées à d’autres protéines ». Ainsi, des modifications à ces protéines pourraient avoir des effets en cascade sur le cerveau et expliquer pourquoi ces troubles présentent souvent des symptômes similaires ou sont associés, comme c’est le cas avec l’autisme et le TDAH.

Des gènes partagés et uniques

En 2019, une équipe internationale de chercheurs avait identifié 109 gènes associés à différentes combinaisons de huit troubles psychiatriques. Chacun de ces troubles présente également des différences génétiques qui lui sont propres. L’équipe de Won a donc comparé ces gènes uniques avec ceux partagés entre les troubles. Ils ont identifié 683 variantes génétiques qui impactent la régulation des gènes et ont pu les explorer plus en détail dans les neurones de souris en développement.

Des variantes génétiques pleiotropiques

Les variantes génétiques qui sont à l’origine de plusieurs traits apparemment non liés, ou dans ce cas de troubles, sont appelées pleiotropiques. Ces variantes étaient impliquées dans de nombreuses interactions protéine-protéine et étaient actives dans davantage de types de cellules cérébrales. Elles étaient également impliquées dans des mécanismes régulateurs qui impactent plusieurs stades du développement cérébral.