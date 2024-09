L'acné n'est pas seulement un problème d'adolescents, elle affecte également les adultes, notamment 25 % des femmes selon l'Assurance maladie. Mais qu'est-ce qui la cause et comment la combattre ? Cherchons à comprendre.

Tl;dr L’acné touche 25% des femmes adultes, selon l’Assurance maladie.

Les causes sont principalement le stress, l’exposition au soleil et la pollution, et l’alimentation grasse ou sucrée.

Des routines saines et une alimentation équilibrée peuvent atténuer l’acné.

Les Laboratoires Ineldea ont développé le Gel Correcteur Anti-imperfections, composé à 97% d’ingrédients naturels.

Acné adulte : une réalité plus courante qu’on ne le pense

Longtemps considérée comme un trouble cutané de l’adolescence, l’acné est une réalité que 25% des femmes adultes connaissent selon l’Assurance maladie. Un chiffre qui fait prendre conscience que ce problème de peau peut s’installer à tout âge et être une source de gêne pour beaucoup.

Origines et types d’acné chez l’adulte

L’acné chez les adultes est en grande partie due à une production excessive de sébum par les glandes sébacées, obstruant les pores de la peau et causant l’apparition de boutons rouges et de points noirs. Deux types principaux d’acné sont identifiés : l’acné persistante, qui commence à l’adolescence et ne s’arrête pas, et l’acné tardive, qui revient après avoir disparu à la fin de l’adolescence.

Les facteurs déclencheurs

Les causes de l’acné adulte sont multifactorielles. L’exposition au soleil et à la pollution, les changements hormonaux, une alimentation trop grasse ou trop sucrée sont autant de facteurs pouvant expliquer les problèmes de peau. Le stress, surtout s’il est chronique, est également un facteur déterminant en augmentant la production de cortisol, une hormone qui active la sécrétion de sébum.

Des solutions naturelles pour une peau saine

Adopter des habitudes de vie saines est essentiel pour maintenir une peau saine à l’âge adulte. Cela comprend une alimentation équilibrée, la pratique d’une activité physique pour réduire le stress, et une routine de soins de la peau adéquate. Les Laboratoires Ineldea ont développé le Gel Correcteur Anti-imperfections, composé à 97% d’ingrédients d’origine naturelle, offrant une solution optimale pour atténuer les imperfections cutanées.