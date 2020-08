VIH : une souche résistante à tous les antirétroviraux

Une découverte qui pourrait donner des sueurs froides. Une telle souche serait l’anéantissement pour beaucoup de chercheurs.

Nous devons cette étude à un groupe de chercheur français du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, qui a publié les résultats sur le journal The Lancet. Dans les résultats, les chercheurs ont découvert une cellule souche du VIH qui serait résistante aux antirétroviraux. Selon les dires du groupe, cet événement est un coup dur pour le monde de la médecine, c’est une découverte majeure. Cette souche était encore que le fruit de l’imagination néanmoins, celle-ci est réelle et doit faire l’objet d’études beaucoup plus approfondies.

Deux cas en France et de la même région

C’est un homme de 23 ans qui se révèle être le premier porteur de cette souche du VIH. Celui-ci l’aurait attrapé après plusieurs rapports sexuels avec différents hommes. En rétrospective, cet homme a attrapé le VIH en septembre 2019 et à tout de suite été dépisté suite une première infection due au virus. Un second cas a été détecté, c’est un patient âgé d’une cinquantaine d’années qui aurait également été contaminé par cette souche du VIH. Ces deux patients habitent la même région, mais aucun nom n’est sorti de cette étude.

Lors de cette publication, les chercheurs du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse demandent une grande surveillance sur cette épidémie. Ils invitent par la même occasion les virologues, infectiologue, les personnels de santé ainsi que les cliniciens de collaborer avec des associations locales afin de ralentir voire arrêter la propagation de cette souche incurable du VIH. Un événement que l’histoire de la médecine se souviendra, et qui est à marquer d’une croix sur le calendrier. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur cette souche du VIH et d’un possible médicament. Se protéger c’est protéger également les autres.