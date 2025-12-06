Votre couple influence-t-il votre poids ? Quand la relation impacte la balance

Le poids d’une personne peut fluctuer au fil d’une relation de couple, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Diverses études montrent que la dynamique conjugale influence significativement les comportements alimentaires et l’activité physique.

Tl;dr La qualité du mariage influence le poids corporel.

Un soutien conjugal réduit les comportements alimentaires addictifs.

Le lien cerveau-intestin joue un rôle clé.

L’impact insoupçonné du mariage sur le poids

Le choix de son ou sa partenaire ne détermine pas seulement la trajectoire de vie, il pourrait aussi peser – au sens propre – sur la balance. Une récente étude menée par des chercheurs de UCLA Health révèle que la qualité d’un mariage a une influence tangible sur le poids corporel, via un étonnant jeu d’interactions entre le cerveau et l’intestin.

Cerveau, intestin et « hormone de l’amour » : une connexion surprenante

Les auteurs ont mis en lumière un mécanisme biologique inédit : le lien entre relations sociales, en particulier conjugales, et santé métabolique s’appuie notamment sur l’oxytocine. Selon les conclusions publiées dans la revue Gut Microbes, cette hormone favorise à la fois l’autorégulation des pulsions alimentaires et des modifications bénéfiques du microbiote intestinal. Ainsi, « L’oxytocine agit comme un chef d’orchestre entre cerveau et intestin, renforçant la résistance aux envies de nourriture tout en encourageant des processus métaboliques sains », précise le Dr Arpana Church, neuroscientifique à UCLA Health.

Soutien émotionnel et alimentation : ce que disent les données

Pour arriver à ces résultats, près de cent participants issus de la région de Los Angeles ont été recrutés. Les chercheurs ont pris en compte des critères multiples : état civil, indice de masse corporelle (BMI), alimentation, statut socio-économique… Des examens poussés – imagerie cérébrale face à des images alimentaires, analyses du microbiote, prélèvements sanguins pour mesurer l’oxytocine – ont permis d’établir une corrélation directe :

Un soutien conjugal perçu comme élevé se traduit par un BMI plus bas.

L’activité cérébrale liée à la gestion des envies est renforcée chez ces personnes.

Des changements positifs dans le microbiome intestinal sont observés.

À l’inverse, les célibataires ou ceux bénéficiant d’un soutien social moins constant ne présentaient pas ces effets protecteurs.

Nouvelles perspectives contre l’obésité ?

Alors que selon l’OMS, une personne sur huit dans le monde était touchée par l’obésité en 2022, ces découvertes ouvrent un nouvel angle d’approche. Maintenir une relation stable et bienveillante pourrait donc devenir un levier aussi essentiel qu’une alimentation équilibrée ou une activité physique régulière pour prévenir la prise de poids excessive. Au fond, il semblerait que prendre soin de son couple soit aussi bénéfique pour la silhouette… que pour le cœur.