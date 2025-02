Votre sens du goût pourrait révéler votre risque de mortalité précoce

Ce que votre sens du goût pourrait révéler sur votre risque de décès prématuré.

Tl;dr La perte de goût chez les personnes âgées peut indiquer une mort précoce.

Une nouvelle étude révèle une préoccupation particulière pour la perte du goût du sel et de l’acidité.

La perte de goût pourrait être un signe de maladies neurodégénératives et cardiovasculaires.

La perte de goût : un signe alarmant

Il est courant de perdre certains goûts avec l’âge, mais selon une nouvelle étude, cela pourrait indiquer un risque accru de décès prématuré. Plus spécifiquement, la perte du goût du sel et de l’acidité est particulièrement préoccupante chez les personnes âgées.

Des données inquiétantes

Selon l’Institut National de la Surdité et des Troubles de la Communication, près de 19% des Américains de plus de 40 ans déclarent une altération de leur sens du goût. Cette proportion atteint 27% chez les individus de 80 ans et plus. L’étude, publiée dans le JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, a porté sur 7 340 adultes de 40 ans et plus. Les résultats sont frappants : les personnes souffrant de perte de goût ont 47% de risques en plus de mourir au cours des six années suivantes.

Différences entre hommes et femmes

Il est à noter que les résultats varient selon le sexe. Les hommes ayant perdu le goût de l’acidité et les femmes ayant des difficultés à détecter l’amertume présentent un risque plus élevé de mortalité. Il est également souligné que les personnes à risque de décès en raison de la perte de goût n’ont pas perdu leur capacité à sentir.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Implications pour la santé

La perte de goût pourrait être un signe de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer ou de maladies cardiovasculaires comme l’insuffisance cardiaque et l’AVC. De plus, ne pas être capable de bien goûter peut conduire à une consommation excessive de sel, augmentant ainsi la pression artérielle. Cela peut également entraîner des carences nutritionnelles et augmenter le risque de maladies chroniques.

Conseils pour préserver le goût

Voici quelques conseils pour maintenir votre sens du goût en vieillissant : restez hydraté pour stimuler la production de salive, lavez-vous les mains régulièrement pour réduire le risque d’infections, faites attention à votre hygiène buccale et assurez-vous d’obtenir votre dose quotidienne de vitamine B12 et de zinc en consommant de la viande, des produits laitiers et des céréales enrichies.