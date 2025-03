La peau humaine a un sens du goût, voici pourquoi

Ainsi, cette découverte démontre que la présence de ces récepteurs pourrait être bénéfique pour survivre à une exposition aux toxines. Les cellules qui ont été exposées à un niveau toxique d’ antihistaminique ont survécu plus longtemps lorsque leurs récepteurs amers ont été stimulés au préalable.

Une découverte qui s’avère surprenante étant donné que ces récepteurs étaient jusqu’à présent considérés comme étant exclusivement situés sur la langue. Or, « ils sont en réalité répartis dans tout le corps, dans le côlon, l’estomac et les voies aériennes supérieures ».

Cette capacité n’est pas sans raison. Les TAS2Rs sont là pour nous protéger, en empêchant les substances potentiellement nocives de s’attarder et de causer des dommages. En effet, ces récepteurs déclenchent la production de transporteurs pour éliminer le composé amer hors de la cellule.

