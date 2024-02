Rappel d’Euphytose suite à la découverte d’un antihistaminique inattendu

Par mesure de sécurité, Bayer a décidé de retirer du marché un lot complet d'Euphytose, suite à la découverte d'un autre médicament, le Phenergan, dans une boîte par un patient. Cela vous inquiète-t-il pour la sécurité de vos médicaments ?

Tl;dr Le laboratoire Bayer rappelle un lot d’Euphytose suite à une découverte inattendue.

Un patient a trouvé un comprimé de Phenergan, un autre médicament, dans un tube.

Le lot concerné, distribué principalement en France, est le SX2298.

Les personnes concernées doivent rapporter leur boîte en pharmacie pour remplacement.

Alerte de santé publique

Le laboratoire Bayer a récemment initié une procédure de rappel concernant un lot d’Euphytose, un médicament à base de plantes couramment utilisé pour soulager les symptômes du stress et favoriser le sommeil. Cette mesure de précaution fait suite à la découverte, par un patient, d’un comprimé de Phenergan, un antihistaminique indiqué dans le traitement des insomnies occasionnelles, dans une boîte d’Euphytose.

Lot concerné et mesures à prendre

D’après l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le lot concerné est le SX2298. Il a été distribué en France hexagonale depuis octobre 2023 et en Guadeloupe depuis février 2024. Les personnes détenant une boîte de ce lot sont priées de la rapporter à leur pharmacie pour remplacement. De plus, il est recommandé de consulter un médecin si elles pensent avoir ingéré du Phenergan par erreur.

Risques potentiels

La prise accidentelle de Phenergan peut entraîner une somnolence accrue. Toutefois, l’ANSM rassure qu’aucun cas de pharmacovigilance lié à ce défaut qualité n’a été signalé à ce jour. Une vigilance accrue est cependant recommandée pour les femmes allaitantes et les personnes épileptiques. De plus, il est déconseillé de conduire dans les 24h suivant une éventuelle prise de Phenergan.

L’ANSM explique que les deux médicaments sont produits sur le même site, ce qui pourrait expliquer cette erreur de conditionnement. Cependant, il semble que ce soit un cas isolé, signalé uniquement par un patient.