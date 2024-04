Un traitement révolutionnaire de Merck contre une maladie pulmonaire rare approuvé aux États-Unis

L'agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration, a donné son aval ce mardi à un nouveau traitement de Merck, destiné aux adultes atteints d'hypertension artérielle pulmonaire, une affection rare. Quels pourraient en être les bénéfices ?

Dans un récent développement, la Food and Drug Administration (FDA), l’agence américaine du médicament, a donné son aval à un nouveau traitement du laboratoire Merck. Ce traitement est destiné aux adultes souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare qui affecte environ 40 000 personnes aux États-Unis.

Le nouveau médicament, baptisé Winrevair, a été conçu pour améliorer la capacité à l’effort physique des patients et réduire le risque de complications. “L’hypertension artérielle pulmonaire est une maladie rare, progressive et potentiellement mortelle”, a souligné le Dr. Marc Humbert dans un communiqué de Merck. Ce spécialiste de l’hypertension pulmonaire à l’Université Paris-Saclay a participé à l’étude de phase 3 du sotatercept, qui sera commercialisé sous le nom de Winrevair.

Le Winrevair sera administré une fois toutes les trois semaines par injection sous-cutanée. Il sera disponible dès le mois d’avril dans certaines pharmacies spécialisées aux États-Unis. Cependant, son coût est assez élevé : chaque flacon sera vendu à 14 000 dollars, soit environ 13 000 euros.

L’avis de la rédaction

S’il est certain que l’autorisation de commercialisation de Winrevair par la FDA marque une étape importante pour le laboratoire Merck, on ne peut ignorer l’aspect financier. Le coût du traitement, estimé à plus de 200.000 dollars par an, pourrait représenter un obstacle majeur pour de nombreux patients. L’industrie pharmaceutique doit chercher des solutions pour rendre ces traitements vitaux plus accessibles.