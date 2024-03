Premier médicament pour la NASH autorisé aux États-Unis : Découvrez ce que nous savons

Madrigal Pharmaceuticals Inc, une entreprise biotechnologique américaine, a obtenu l'autorisation ce jeudi 14 mars de vendre son premier médicament contre la NASH, mieux connue sous le nom de maladie du "foie gras", qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Et vous, que pensez-vous de cette avancée médicale?

Tl;dr La biotech Madrigal Pharmaceuticals Inc. a obtenu l’autorisation de commercialiser le premier médicament contre la NASH.

La FDA a approuvé ce traitement, nommé “Rezdiffra”, uniquement sur le territoire américain.

Rezdiffra agit en activant un récepteur de l’hormone thyroïdienne pour réduire l’accumulation de graisse dans le foie.

Le traitement sera disponible en avril, soutenu par un programme d’assistance pour les personnes non assurées.

Une percée dans le traitement de la NASH

Madrigal Pharmaceuticals Inc., une entreprise biotechnologique américaine, a obtenu le feu vert pour commercialiser “Rezdiffra”, le premier médicament conçu pour lutter contre la maladie du “foie gras” ou NASH. Cette décision, annoncée le 14 mars, marque un tournant dans la lutte contre cette pathologie qui affecte des millions de personnes à travers le globe.

Un médicament innovant

Rezdiffra est un médicament oral qui fonctionne en activant un récepteur d’hormone thyroïdienne dans le foie pour réduire l’accumulation de graisse. Il est spécifiquement approuvé pour traiter les patients atteints de NASH, ainsi que ceux ayant des cicatrices hépatiques modérées à avancées.

La NASH, ou stéatohépatite non-alcoolique, est une maladie du foie grave caractérisée par une accumulation excessive de graisse et une inflammation du foie. Elle peut entraîner des cicatrices hépatiques, une insuffisance hépatique et un cancer du foie.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un traitement disponible dès avril

Madrigal a annoncé que le médicament serait disponible dès avril. La société a également mis en place un programme d’assistance pour aider les personnes ne disposant pas d’assurance à accéder à Rezdiffra.

Une efficacité prouvée

Une étude récente a montré que Rezdiffra était efficace pour traiter les symptômes de la NASH et pour réduire les cicatrices hépatiques, sans aggraver la maladie. De plus, le nombre d’effets secondaires graves était similaire dans le groupe de patients prenant le médicament et dans le groupe ayant reçu un placebo.