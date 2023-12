Découvrez les 5 techniques les plus efficaces pour vaincre l’insomnie !

L'insomnie, qui affecte 15 à 20% des Français selon l'Inserm, altère la qualité de vie et la santé, en particulier sous sa forme sévère touchant la moitié des personnes concernées. Pour lutter contre cela, découvrez cinq méthodes efficaces pour améliorer vos nuits. N'avez-vous pas envie de nuits plus paisibles?

Tl;dr Le manque de sommeil affecte la santé et la qualité de vie.

Il est important de maintenir une température adéquate dans la chambre pour favoriser le sommeil.

Chacun a un rythme de sommeil différent, il est essentiel de connaître son cycle circadien.

Des techniques de relaxation peuvent aider à faciliter l’endormissement.

Un sommeil de qualité : un enjeu de santé publique

La question du sommeil émerge de plus en plus comme un enjeu de santé publique. Selon l’Inserm, 15% à 20% des Français sont touchés par les insomnies, dont la moitié de manière sévère. Outre une qualité de vie dégradée, le manque de sommeil peut entraîner une baisse de vigilance, une diminution des capacités cognitives et une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires.

Des astuces pour un sommeil de qualité

Il existe plusieurs astuces pour favoriser un sommeil réparateur. En premier lieu, il est recommandé de baisser la température de sa chambre. En effet, la température corporelle baisse au moment de dormir et une pièce trop chaude peut rendre l’endormissement plus difficile. Une température ambiante de 18 à 19°C est donc préconisée.

Connaître son rythme circadien

Par ailleurs, il est essentiel de connaître son rythme circadien. Chacun a un rythme de sommeil différent. Ainsi, noter ses horaires de sommeil pendant les vacances peut aider à déterminer sa durée de sommeil idéale ainsi que les heures de coucher et de lever les plus appropriées.

Des techniques de relaxation pour favoriser l’endormissement

Finalement, les techniques de relaxation peuvent être d’une grande aide pour faciliter l’endormissement. Parmi elles, on retrouve le body scan, une technique inspirée du yoga, qui consiste à visualiser chaque partie de son corps, ou encore des exercices de respiration.