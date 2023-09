Alimentation : un lien entre émulsifiants et risque de maladies cardiovasculaires

Une surconsommation de ces additifs semble jouer un rôle dans l'émergence de maladies cardiovasculaires.

Des chercheurs de l’Inserm, de l’Inrae et des universitaires parisiens suggèrent, dans une étude publiée ce jour dans le British Medical Journal, “une association entre les apports alimentaires d’additifs émulsifiants et un risque accru de maladies cardiovasculaires”.

Dans un communiqué, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale précise que l’étude se base sur les données sanitaires de 95 442 adultes français, “sans antécédents de maladie cardiovasculaire qui ont participé volontairement à l’étude de cohorte NutriNet-Santé entre 2009 et 2021”.

Durant les deux premières années de suivi, les volontaires devaient renseigner en ligne tout aliment ou boisson consommés. Pour chacun d’entre eux, présence et quantité d’additifs étaient croisés. Et l’Inserm précise que les participants devaient faire connaître “tout événement cardiovasculaire majeur, “qui ont été validés par un comité d’experts après examen de leurs dossiers médicaux”.

Quel résultat ? Après considération de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, les chercheurs ont “constaté que des apports plus élevés en celluloses totales (additifs correspondants aux codes E460 à E468, NDLR) étaient associés à des risques plus élevés de maladies cardiovasculaires”.

Et ces apports sont ceux en E460, E466, E472b, E471, E472, E472c et E339. L’Inserm ajoute :

Parmi ces émulsifiants, l’ester lactique des monoglycérides et diglycérides d’acides gras (E472b) était associé à des risques plus élevés de maladies cardiovasculaires et de maladies cérébrovasculaires.