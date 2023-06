Un lien entre aliments ultra-transformés et troubles de la santé mentale

Si le lien est déjà connu avec des maladies métaboliques et certains cancers, une nouvelle étude évoque des symptômes dépressifs.

On le sait, une sur-consommation d’aliments ultra-transformés est associée à un risque plus important d’obésité, de diabète, ou de cancer, de déclin cognitif.

Cette fois, une étude de l’équipe de Tasnime Akbaraly, chercheuse Inserm au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Paris, a cherché à confirmer un lien entre ce type d’alimentation et la santé mentale.

Les chercheurs ont pris comme base une étude précédente ayant établi qu’un régime alimentaire de type occidental, riche en aliments gras et pauvre en fruits et légumes, était lié à un surrisque de dépression.

La chercheuse explique le pourquoi de sa démarche :

Il a été montré que ces produits favorisent le stress oxydatif et l’inflammation, et qu’ils modifient le microbiote intestinal ou encore l’expression du génome. Il n’est donc pas exclu qu’ils aient un impact sur la santé mentale, connue pour être sensible à ces différents facteurs.