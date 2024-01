Zoom sur “Calf Tox”, la nouvelle tendance du botox dans les mollets qui fait fureur sur Internet

La nouvelle mode minceur qui fait fureur sur les réseaux sociaux est le "Calf Tox", une pratique qui consiste à injecter du botox dans les mollets pour les affiner. Seriez-vous prêt à essayer cette tendance?

Tl;dr La tendance “Calf Tox” se répand sur les réseaux sociaux.

Elle consiste à injecter du botox dans les mollets pour les amincir.

Des effets secondaires sont possibles, tels que douleur et incapacité à faire du sport.

Malgré des risques, certains spécialistes assurent que la procédure est sûre.

Le “Calf Tox” : La nouvelle tendance d’amaigrissement

Vous pensiez avoir tout vu en termes de tendances beauté et minceur ? Vous allez être surpris. Une nouvelle tendance, nommée “Calf Tox”, fait actuellement fureur sur les réseaux sociaux. Elle consiste à se faire injecter du botox dans les mollets dans le but de les affiner.

De l’usage traditionnel du botox à une nouvelle exploitation

Si le botox est généralement utilisé pour atténuer les rides et ridules du visage, il est désormais détourné de son usage originel pour une finalité esthétique différente. Les internautes n’hésitent pas à partager sur TikTok leurs jambes avant et après les injections, affichant des mollets plus fins et plus galbés, au grand bonheur de leurs followers.

Des risques non négligeables

Si cette pratique peut sembler attrayante pour ceux qui cherchent à affiner leur silhouette, elle n’est pas sans risques. En injectant du botox dans les mollets, le muscle se paralyse temporairement, rendant impossible sa contraction complète. “Calf Tox” peut entraîner des effets secondaires tels que douleur, inconfort, gonflement, ecchymoses, voire infection. Les spécialistes recommandent d’éviter toute activité physique intense pendant au moins deux semaines après l’intervention.

Malgré ces risques, certains professionnels de santé, comme Carol Eisenstat, assurent que la procédure est “rapide et non invasive” et qu’elle n’entraîne “pas d’effets secondaires graves ou à long terme”. Il est cependant conseillé de consulter un spécialiste avant de se lancer dans cette aventure.