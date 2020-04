Les tampons hygiéniques bio bons pour ma santé

Pour une période menstruelle paisible et confortable, de nombreuses femmes optent pour les tampons bio. Après avoir recueilli leurs témoignages, voici le top 5 des tampons bio qu’elles considèrent comme fiables.

Natracare

Pour combler les attentes des femmes en quête de sécurité pendant les périodes menstruelles, Natracare propose une large gamme de tampons 100 % bio. Par le terme « bio », on sous-entend des protections hygiéniques confectionnées à partir du coton pur et donc dépourvues de fibres synthétiques ou de substances chimiques. Dans ce contexte, ce variant de tampons ne risque pas d’irriter les parois vaginales ou de laisser faufiler n’importe quelle bactérie. En outre, ce produit est un avantage pour l’écologie étant donné qu’il est biodégradable et ne craint pas d’endommager le sol. Par ailleurs, les tampons Natracare sont faciles à utiliser et offre un confort optimal au cours des règles.

My Holy

My Holy propose des tampons fabriqués à partir de coton 100 % biologique et naturellement blanc. Étant certifié Global Organic Textile Standard (GOTS), ce label est très sollicité sur le marché international de protection hygiénique. Il est surtout très prisé pour la qualité de son coton biologique réputé pour offrir douceur et bien-être. Dans ce sens, My Holy met à la disposition de toutes des tampons hypoallergéniques et ne présentant aucun composant chimique comme la dioxine ou le chlore. Ainsi, cette protection ne peut que faire du bien à l’organisme de la femme et ne risque en aucun cas de porter atteinte à l’environnement.

Saforelle Coton Protect

À lui seul, Saforelle Coton Protect associe le confort et la sécurité. En effet, cette variété de protection hygiénique a tout pour offrir douceur et bien-être aux parties intimes. Fait de coton bio et présentant une structure solide et très épais, ce tampon propose une excellente absorption de flux menstruels. Ainsi, le sang recueilli ne risque pas de fuir à l’extérieur de la protection qui obstrue l’entrée vaginale et d’inonder les dessous. De par sa composition hypoallergénique, ces protections conviennent surtout aux personnes allergiques. Pour faciliter l’introduction du tampon à l’intérieur du vagin, deux applicateurs sont offerts.

Jho

Pour donner plus de satisfaction aux consommatrices, la marque Jho a lancé une collection de tampons bio. Ces protections ont été testées et laboratoires et reçu la certification GOTS. De ce fait, ils sont aussi fiables qu’efficace et ont pour attributions d’apporter le maximum de confort et de sécurité aux femmes indisposées. Leurs structures externes sont composés de coton pur et épais et assure une absorption optimale pendant les règles. Dans ce contexte, les tissus dans lesquels ces tampons sont confectionnés ne contiennent aucun résidu chimique et ne risque donc pas d’attirer les bacilles. De même, ils éliminent les mauvaises odeurs émanant du flux menstruel en cas de transpiration.

Dans ma culotte

Depuis sa création, la marque Dans ma culotte s’engage à l’amélioration de l’hygiène intime en proposant des protections hygiéniques bio, entre autres des tampons confectionnés à partir du coton bio et 100 % blanc naturel. Ce faisant, il souhaite apporter plus de tranquillité aux femmes pendant les périodes menstruelles et réduire les impacts de l’implantation du tampon dans l’organe génital.