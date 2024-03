1 jeune sur 5 incapable d’identifier une courgette, selon une étude

Une récente étude révèle des statistiques alarmantes sur la consommation alimentaire des jeunes, mettant en évidence un manque de connaissances significatif dans ce domaine. Comment pouvons-nous améliorer cette situation ?

En effet, un jeune sur cinq peine à identifier une courgette en photo, la confondant avec un concombre ou dans de rares cas, une aubergine. Cette révélation fait suite à une enquête publiée par Harris Interactive, mettant en lumière les disparités de comportement alimentaire entre les différentes tranches d’âge de la population française.

Selon Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d’Harris Interactive, les jeunes ont des attitudes alimentaires “radicalement différentes” du reste de la population. L’étude montre que leur consommation de fruits et de légumes frais est moins fréquente, tandis qu’ils ont davantage recours à des plats transformés.

De plus, malgré le prix souvent plus élevé des plats préparés, ceux-ci sont privilégiés au détriment de la préparation de repas maison.

Face à ce constat, la ministre déléguée Olivia Grégoire a affirmé la volonté du gouvernement de promouvoir une éducation alimentaire plus solide. Bien que les mesures concrètes ne soient pas encore définies, il est prévu d’intensifier les efforts en ce sens, notamment en renforçant les actions menées dans les écoles.

L’avis de la rédaction

Ces résultats sont préoccupants et soulignent l’urgence d’une éducation alimentaire renforcée. Les jeunes représentent l’avenir de notre société, et leur santé est primordiale. Il est donc essentiel que les efforts soient multipliés pour leur transmettre les connaissances et les compétences nécessaires à une alimentation saine et équilibrée.