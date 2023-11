3 gestes cruciaux pour survivre à un arrêt cardiaque

Dans 70% des cas, les crises cardiaques se produisent en public. Si vous êtes témoin d'une telle situation, il est recommandé de suivre trois étapes : appeler à l'aide, effectuer un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur. Seriez-vous prêt à intervenir dans une telle situation ?

Plus de 40.000 personnes meurent prématurément chaque année en France à la suite d’un arrêt cardiaque, dont 70% surviennent en rue. Face à ces chiffres alarmants, la cardiologue Muriel Bigot insiste sur l’importance d’agir rapidement. «Si on attend l’arrivée des secours, c’est trop tard», alerte-t-elle.

La bonne nouvelle est que «tout le monde est capable d’exercer un massage cardiaque. Il n’est pas indispensable d’avoir suivi une formation, ni d’avoir un diplôme», affirme le médecin. Il nous invite à suivre une triade de gestes salvateurs : appeler les secours, masser le cœur, défibriller.

En cas de doute, si une personne s’écroule devant vous, il est crucial de réagir immédiatement. «Tentez de rentrer en contact avec la personne, lui demander si elle vous entend», conseille la cardiologue. Si la personne ne répond pas et ne respire pas, il faut passer à l’action sans hésiter.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Il faut donc appeler les secours (15 ou 112), débuter un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur si disponible. Le massage cardiaque peut être pratiqué par tout le monde, avec ou sans formation, et ce, sans risque judiciaire en cas d’erreur. Une fois le défibrillateur en main, il faut suivre les instructions audio pour délivrer un choc si nécessaire.

L’avis de la rédaction

Il est essentiel de prendre conscience de ces gestes qui sauvent et de leur importance. Nous ne sommes pas tous des professionnels de santé, mais nous pouvons tous être des “anges gardiens”. Nous devons donc nous approprier ces gestes simples et vitaux pour être prêts à agir en cas d’urgence. La vie d’un proche, d’un ami, d’un collègue, ou d’un inconnu peut dépendre de notre réactivité et de notre courage.