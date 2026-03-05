3 idées reçues sur l’e-liquide vs ce que disent les experts santé

Vous avez déjà entendu des infos sur les e-liquides et vous vous demandez ce qui est vrai ou non ? Beaucoup de croyances circulent, parfois contradictoires, surtout quand on parle de santé. Aujourd’hui, clarifions ensemble plusieurs idées reçues bien ancrées sur l’e-liquide à partir d’avis d’experts.

Idée reçue 1 : les e-liquides ne sont que de l’eau aromatisée

Beaucoup imaginent que l’eliquide, une fois chauffé, se transforme en vapeur d’eau inoffensive… mais ce n’est pas tout à fait vrai. En réalité, l’e-liquide contient un mélange de propylène glycol, glycérine végétale, arômes et souvent de la nicotine. Lorsqu’il est chauffé, cet ensemble génère un aérosol qui peut contenir des particules fines et des composés toxiques qui n’ont rien d’une eau pure.

Ce que disent les études : les aérosols produits ne sont pas identiques à de la vapeur d’eau et contiennent des substances potentiellement irritantes.

Idée reçue 2 : tous les e-liquides sont sans nicotine

C’est une croyance répandue, surtout chez celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet. Certains produits sont effectivement proposés sans nicotine, mais beaucoup contiennent une certaine dose. Des analyses montrent même que certains liquides étiquetés comme « sans nicotine » peuvent en contenir à faible dose.

La présence ou l’absence de nicotine dépend du produit. Ainsi, il vaut mieux vérifier les étiquettes officielles et conformes à la réglementation.

À savoir : la composition des e‑liquides est strictement réglementée. Les fabricants doivent déclarer chaque ingrédient et respecter des standards avant commercialisation. Cette transparence réglementaire vous permet de savoir ce que vous inhalez réellement.

Idée reçue 3 : vapoter est aussi nocif que fumer

Enfin, à l’opposé de celles et ceux qui croient que la vape est absolument sans danger pour la santé, cette dernière croyance a la vie dure : beaucoup pensent que vapoter et fumer, c’est pareil pour la santé. Pourtant, des données d’agences de santé publique montrent une nuance importante entre les deux modes d’inhalation. La cigarette traditionnelle libère des milliers de substances toxiques (dont le goudron et le monoxyde de carbone), alors que la vapeur d’e‑liquide en contient beaucoup moins.

Cela ne signifie pas que vapoter est sans danger, mais c’est un contraste important avec l’idée reçue d’une nocivité équivalente. Dans les faits, des études indiquent que les personnes qui passent complètement de la cigarette au vapotage diminuent leur exposition à certains produits toxiques qui sont présents dans la fumée de cigarette classique.

La santé ne doit pas être traitée à coups d’idées reçues. Celles-ci ont tendance à pousser vers les extrêmes, soit en minimisant totalement les risques, soit en exagérant les dangers. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à vous renseigner davantage pour mieux comprendre ce que vous inhalez !