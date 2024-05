4 boissons pour abaisser votre glycémie et combattre le diabète

En somme, une alimentation saine et équilibrée reste la clé d’une bonne santé. Toutefois, l’intégration de certaines boissons dans notre régime peut offrir une aide précieuse dans le contrôle de la glycémie. Il est important de rappeler que ces recommandations ne remplacent pas un avis médical.

Enfin, un smoothie aux fruits rouges agrémenté de graines de chia peut être un excellent choix. Ces dernières, grâce à leur index glycémique bas et leur richesse en fibres solubles, améliorent la glycémie après les repas.

Les amateurs de boissons chaudes peuvent se tourner vers l’infusion de cannelle . Cette épice, aux propriétés proches de l’insuline, pourrait aider les patients prédiabétiques à ne pas développer un diabète de type 2 selon une étude publiée dans le Journal of the Endocrine Society.

Boire suffisamment d’eau – environ 1,5 litre par jour, soit 8 verres – est également crucial pour la régulation de la glycémie. L’eau prévient la déshydratation, nettoie les reins et permet d’éliminer un potentiel excès de sucre dans le sang via l’urine.

En tête de liste, le jus de Gombo , ce légume africain aux multiples bienfaits. Sa haute teneur en fibres solubles, qui tapissent l’ intestin et ralentissent l’absorption des glucides, en fait un allié de choix pour le contrôle du diabète .

La santé est notre bien le plus précieux et la régulation de la glycémie est un pilier essentiel pour la préserver, en particulier pour les diabétiques. Un mode de vie sain, alliant une alimentation équilibrée à une activité physique régulière, est la carte maîtresse pour maintenir un taux de glucose sanguin optimal. Toutefois, certaines boissons peuvent aussi jouer un rôle bénéfique.

