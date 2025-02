6 fruits à éviter pour les personnes souffrant de diabète

Les six fruits à éviter absolument dans le régime alimentaire des personnes atteintes de diabète

Tl;dr Les fruits peuvent affecter la glycémie chez les diabétiques.

Certains fruits contiennent plus de sucre et de fructose que d’autres.

Une consommation modérée et judicieuse des fruits est recommandée pour les diabétiques.

Les fruits et le diabète : une affaire de modération

Généralement vantés pour leurs nombreux bienfaits sur la santé, les fruits peuvent toutefois poser problème chez les personnes diabétiques. En effet, leur teneur en sucre et en glucides peut provoquer des variations de l’insuline et des pics de glycémie. Certaines variétés de fruits, particulièrement riches en sucre et en fructose, peuvent même perturber les niveaux d’insuline.

Des fruits plus sucrés que d’autres

Parmi ces fruits, on retrouve l’incontournable pastèque estivale, dont l’indice glycémique (IG) élevé, se situant entre 72 et 80, et la forte teneur en sucre nécessitent une consommation modérée. Les bananes ont un IG variable, entre 42 et 62 selon leur maturité. Il est préférable de choisir des bananes moins mûres pour limiter l’apport en sucre.

L’ananas renferme une quantité importante de sucres naturels, susceptibles de faire grimper rapidement la glycémie. Les mangues, très appréciées, présentent un IG modéré de 51 à 60, mais contiennent beaucoup de sucrose et de fructose. Les raisins ont un IG modéré, mais leur petite taille peut inciter à en consommer plus, ce qui n’est pas recommandé pour les diabétiques. Quant aux cerises, leur IG peut varier, mais il est généralement modéré à élevé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Prudence avec les fruits secs

Les « fruits à forte teneur en sucre et faible en fibres sont les pires pour les diabétiques », avertit Dr. Sandeep Kharab. Les raisins, bananes, mangues et fruits secs comme les raisins secs et abricots secs en sont des exemples. En effet, le processus de séchage des fruits concentre le sucre, ce qui en augmente considérablement la teneur. Il convient donc de les consommer avec modération.

Une consommation judicieuse des fruits

Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire de bannir tous les fruits de son alimentation en cas de diabète. Il suffit simplement d’être conscient des fruits qui sont les plus ou moins bénéfiques pour la santé. En faisant des choix éclairés, il est tout à fait possible de contrôler ses niveaux de glycémie tout en savourant de délicieux fruits.