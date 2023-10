4 vitamines et minéraux incontournables pour un hiver en parfaite santé

Pour combattre les désagréments de l'hiver comme la baisse d'énergie, la déprime ou les virus saisonniers, rien ne vaut les cures de vitamines et minéraux. Mais savez-vous quelles sont les substances dont notre organisme a le plus besoin ?

Tl;dr La vitamine C, également connue sous le nom d’acide ascorbique, est essentielle pour renforcer le système immunitaire et le système nerveux.

La vitamine D, produite par l’exposition au soleil, est importante pour le développement et le maintien des os.

Le magnésium est recommandé en cas de baisse de tonus. Il aide à lutter contre la déprime passagère et à diminuer l’irritabilité.

Le zinc est un nutriment essentiel qui joue un rôle prépondérant dans le métabolisme et renforce le système immunitaire.

Des vitamines et minéraux pour booster votre corps pendant l’hiver

L’hiver apporte une baisse de tonus, un coup de blues, des virus saisonniers et une immunité en berne. Pour y faire face, rien de tel que les cures de vitamines et de minéraux. Voici les substances dont notre corps a le plus besoin.

La vitamine C : un coup de fouet pour le corps

La vitamine C, ou acide ascorbique, est incontournable pendant l’hiver. C’est une véritable source d’énergie pour lutter contre la fatigue passagère. Elle assure le bon fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux, préparant ainsi le corps à résister aux infections et à garder le moral.

La vitamine D : essentielle pour les os et l’immunité

La vitamine D, produite par le corps lors de l’exposition au soleil, est souvent en déficit pendant l’hiver. Elle est présente en quantité importante dans les poissons gras, les sardines à l’huile, les jaunes d’œufs, ou encore les champignons. Essentielle, elle contribue au bon développement et au maintien de la masse osseuse en facilitant l’absorption du calcium et du phosphore. Elle renforce également les défenses immunitaires en agissant sur les globules blancs.

Le magnésium : allié du tonus et du sommeil

Le magnésium, un sel minéral indispensable pour plus de 300 réactions chimiques dans l’organisme, est particulièrement recommandé pour combattre la baisse de tonus. Il contribue à lutter contre la déprime passagère, à diminuer l’irritabilité et la nervosité, et favorise l’endormissement.

Le zinc : protecteur immunitaire

Le zinc, un oligo-élément essentiel, joue un rôle prépondérant dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Il renforce le système immunitaire en augmentant l’activation des lymphocytes, réduisant ainsi le risque d’attraper un rhume ou la durée des symptômes.