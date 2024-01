5 conseils efficaces pour combattre le froid

Pour affronter le retour du froid sans frissonner toute la journée, voici cinq astuces à considérer, allant du choix des vêtements, aux massages, en passant par l'alimentation. Et vous, quelles sont vos méthodes pour combattre le froid ?

Tl;dr Protéger les extrémités et la tête est essentiel pour retenir la chaleur.

Boire des boissons tièdes, pas brûlantes, aide à maintenir la chaleur corporelle.

Un régime riche en protéines, sucres lents et fruits secs augmente la température corporelle.

Des massages du dos, du visage et des bras stimulent la circulation sanguine.

Combattre le froid : une question de stratégie globale

L’arrivée du froid n’est pas une fatalité qui nous condamne à grelotter. Il existe plusieurs moyens pour lutter efficacement contre les basses températures. Alimentation, vêtements, boisson, massages : tout est question de stratégie.

Protéger les extrémités : une nécessité

Le froid induit une vasoconstriction, processus par lequel le sang se détourne des extrémités pour protéger les organes vitaux. « C’est pourquoi quand les températures chutent, nous avons particulièrement les pieds et les mains frigorifiés. » Pour y remédier, misez sur des vêtements thermiques, des gants de soie et des chaussettes en laine. N’oubliez pas le bonnet, car près de 30% de la chaleur corporelle s’échappe par la tête.

Boissons tièdes et alimentation équilibrée

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les boissons brûlantes sont à éviter. Elles induisent une réaction du corps qui se met à transpirer, provoquant finalement un refroidissement. Optez pour des boissons tièdes.

Côté alimentation, privilégiez les protéines, les sucres lents et les fruits secs. « Le corps travaille plus dur pour digérer les protéines et augmente sa température en conséquence. » Les féculents, quant à eux, assurent un chauffage corporel sur la durée.

Les bienfaits des massages

En stimulant la circulation sanguine, les massages favorisent la production de chaleur. Prenez quelques minutes au cours de la journée pour vous masser le dos, les bras, les épaules et le visage.

Éviter de surchauffer sa maison

Enfin, gardez votre thermostat à 19°C pour éviter un choc thermique à chaque sortie. Les bains trop chauds sont également à éviter, car ils fragilisent l’épiderme, réduisant sa résistance au froid.