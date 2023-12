Le froid est-il réellement coupable de nos maladies ?

Nous avons tous déjà entendu "Habille-toi, tu vas prendre froid !" Pourtant, ce n'est pas la vérité absolue. En réalité, le froid ne nous rend pas directement malade et le manque de couverture n'entraîne pas un rhume. Alors, d'où vient cette idée reçue ?

Tl;dr Le froid en lui-même ne rend pas malade.

S’habiller chaudement ne nous empêche pas d’attraper des virus.

Le confinement intérieur favorise la transmission de bactéries et virus.

Le froid affaiblit notre système immunitaire, facilitant les infections.

Le froid, un malentendu hivernal

On l’a tous entendu: “Habille-toi, tu vas prendre froid !”. Cette phrase, typique des jours de grand froid, est en réalité un abus de langage. Car non, le froid en lui-même ne nous rend pas malade. C’est une idée reçue qui persiste malgré les avancées scientifiques.

La superposition des couches, un leurre ?

À l’arrivée de l’hiver, nous avons tendance à nous emmitoufler sous plusieurs couches de vêtements. Une technique de l’oignon qui, malheureusement, ne nous garantit pas l’immunité contre les virus hivernaux. En effet, bien que le fait d’être bien couvert nous aide à éviter l’hypothermie, il ne nous protège pas contre les agents pathogènes tels que les virus ou les bactéries.

Le véritable coupable ? Le confinement intérieur

Si on tombe malade en hiver, c’est moins à cause du froid qu’à cause de notre instinct de nous réchauffer dans des lieux clos. En restant davantage à l’intérieur, nous nous retrouvons en contact avec d’autres personnes, favorisant ainsi la transmission des bactéries et des virus, à l’image de la grippe ou du Covid-19. Les lieux confinés et mal aérés sont des terrains propices à l’échange de microbes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le froid, un affaiblisseur de nos défenses

Cependant, une étude américaine a démontré que le froid affecte significativement notre système immunitaire. Les chercheurs du Mass Eye and Ear et de la Northeastern University ont identifié que certaines cellules de notre nez, qui luttent contre les virus, deviennent moins performantes lorsque les températures sont basses.