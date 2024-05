Asthme : 5 mythes autour de cette maladie qui affecte 2 millions d’enfants français

En France, l'asthme, maladie chronique souvent méconnue, affecte plus de 4 millions d'individus, dont la moitié sont des enfants. Cette affection cause près de 900 décès annuels, incluant un enfant par mois. Quels sont les cinq mythes courants sur l'asthme ?

L’asthme en France : une épidémie silencieuse

L’asthme est une maladie chronique encore trop souvent sous-estimée. En France, elle ne cesse de gagner du terrain, touchant à ce jour plus de 4 millions de personnes. La moitié de ces asthmatiques sont des enfants et, chaque année, près de 900 décès sont à déplorer à cause de cette maladie, dont un enfant par mois.

Un combat quotidien pour les patients

Malheureusement, l’asthme reste une maladie incurable. Même si la recherche progresse, notamment sur les vaccins, une guérison totale est pour l’instant hors de portée. Les personnes atteintes doivent suivre un traitement à vie, même lorsque leur état est stabilisé. “Les patients qui ne prennent pas leur traitement sont inévitablement rattrapés par leur asthme”, avertit un spécialiste.

Des idées reçues à déconstruire

Plusieurs idées reçues circulent autour de l’asthme. Non, on ne peut pas mourir de l’asthme. Faux, affirment les experts. Chaque année, près de 900 personnes meurent d’asthme en France. Non, il n’est pas interdit de pratiquer une activité physique. Au contraire, l’activité physique est un allié précieux pour les asthmatiques, à condition d’être pratiquée sous contrôle médical. Enfin, non, les symptômes ne se limitent pas à la toux. Ils peuvent aussi inclure des crachats, une oppression thoracique, un essoufflement lors d’efforts quotidiens et des réveils nocturnes.

Un nouvel outil pour mieux comprendre sa santé respiratoire

Pour aider les Français à mieux comprendre et prévenir l’asthme, la Fondation du Souffle a lancé une nouvelle version de son Soufflotest. Ce test anonyme de cinq minutes, validé par des pneumologues, permet de mieux connaître sa santé respiratoire et de recevoir des conseils adaptés à son environnement.