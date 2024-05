Reconnaître la dengue : les symptômes clés à surveiller

L'épidémie de dengue, transmise par le moustique tigre, ne cesse d'alarmer la France avec des symptômes tels que la forte fièvre, les maux de tête, les nausées et les vomissements, souvent confondus avec ceux de la grippe. Quels sont les autres signes à surveiller ?

La France est confrontée à une menace invisible, mais non moins dangereuse : la dengue. Cette maladie, communément appelée la “grippe tropicale”, est transmise par l’agent très prolifique du moustique tigre. Originellement des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, cet insecte a trouvé un nouveau foyer en France, apporté par des voyageurs de retour de pays endémiques. Une fois installé, le moustique tigre transmet le virus à d’autres personnes par ses piqûres.

La dengue est souvent confondue avec une grippe classique. Après 4 à 10 jours d’incubation, elle se manifeste par une forte fièvre, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Ces symptômes, bien que persistants pendant deux à sept jours, sont généralement sans danger. Toutefois, une seconde infection peut déclencher une forme plus sévère de la maladie.

En effet, “une deuxième infection pourrait engendrer une dengue dite plus sévère”, avec des douleurs abdominales, des vomissements et des hémorragies multiples. Elle peut également provoquer chez les enfants de moins de quinze ans, un état de choc hypovolémique pouvant entraîner la mort. Par ailleurs, en cas de tachycardie extrême ou de défaillance multiviscérale, l’épidémie de dengue peut devenir mortelle. Malheureusement, aucun traitement spécifique n’existe contre ce virus. Les symptômes sont traités avec des médicaments antalgiques.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

L’avis de la rédaction

Cette épidémie grandissante de Dengue en France est un rappel poignant de notre vulnérabilité face aux maladies infectieuses. Nous devons rester vigilants et informés, et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie. L’éducation et la prévention sont nos meilleures armes contre ce fléau.