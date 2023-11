5 Conseils efficaces pour combattre le froid avec succès

Pour affronter le retour du froid sans frissonner toute la journée, voici cinq astuces essentielles, allant du choix des vêtements aux massages, en passant par une alimentation adaptée. Quelle sera votre stratégie pour rester au chaud cet hiver ?

Se préparer au froid : des conseils à suivre

Le froid est de retour et pour l’affronter sans grelotter toute la journée, voici quelques astuces.

Protégez vos extrémités

Lorsque le froid s’installe, notre corps tend naturellement à protéger les organes vitaux en réduisant la circulation sanguine vers les extrémités, comme les doigts et les orteils. C’est pourquoi il est essentiel de bien les protéger.

Portez des vêtements chauds et adaptés : maillot de corps, pull en laine, gants thermiques ou en soie, moufles, bonnet, etc.

Optez pour des chaussettes en laine pour garder vos pieds au chaud, car contrairement au coton, la laine ne retient pas l’humidité.

N’oubliez pas de bouger régulièrement vos pieds et vos chevilles pour stimuler la circulation sanguine.

Boire des boissons tièdes

Boire une boisson brûlante pour se réchauffer est un réflexe commun. Cependant, le cerveau réagira en tentant de rééquilibrer la température interne du corps, ce qui peut finalement vous faire transpirer et refroidir. Ainsi, il est préférable de consommer des boissons tièdes.

Surveillez votre alimentation

En matière d’alimentation, il faut privilégier les repas qui mêlent protéines et sucres lents. En effet, “la digestion des protéines augmente plus rapidement la température corporelle que celle des glucides ou des lipides”. Pâtes, riz, légumes, fruits et amandes peuvent également aider votre corps à se réchauffer.

Masser pour stimuler la chaleur

Le massage peut être un excellent moyen de stimuler la circulation sanguine et donc la production de chaleur. Qu’il s’agisse de masser le bas du dos, les bras, les épaules ou même le visage, cette technique peut être très bénéfique pour vous réchauffer.