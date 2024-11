5 conseils pour obtenir votre apport quotidien en magnésium à 100%

Cinq astuces efficaces pour obtenir votre apport quotidien recommandé de magnésium à 100% chaque jour.

Tl;dr Le magnésium est crucial pour plusieurs fonctions biologiques, mais sa carence est courante.

Une carence en magnésium peut causer des dommages irréversibles et est liée à la démence et au vieillissement malsain.

Des choix alimentaires appropriés et des suppléments peuvent aider à répondre aux besoins quotidiens en magnésium.

Le rôle central du magnésium dans notre organisme

Bien souvent négligé, le magnésium est pourtant un minéral dont notre corps ne saurait se passer. Participant à une multitude de réactions biochimiques, il contribue notamment à la solidité de nos os et à la production d’énergie. Malheureusement, une carence en magnésium est fréquente et peut entraîner fatigue, crampes musculaires, voire des problèmes cardiaques.

Les conséquences d’une carence en magnésium

La carence en magnésium, qu’elle soit due à notre biologie ou à nos habitudes de vie, peut causer des dommages irréversibles. Par exemple, une étude publiée en août 2024 dans la revue Advances in Nutrition a établi un lien entre les niveaux de magnésium et la santé cognitive. Les chercheurs ont déclaré avec une confiance modérée que « le Mg sérique est associé à la démence toutes causes confondues et à l’altération cognitive ». De plus, une autre étude a révélé que l’apport adéquat en magnésium pourrait aider à prévenir le vieillissement malsain.

Il est tout à fait possible de répondre à 100% de nos besoins quotidiens en magnésium grâce à des choix alimentaires appropriés. Les aliments naturellement riches en magnésium, tels que les amandes, les graines de citrouille, les épinards, le quinoa, l’avocat et les bananes, sont d’excellentes options.

Dans certains cas, les suppléments peuvent être utiles pour ceux qui ne peuvent pas obtenir suffisamment de magnésium à partir de leur alimentation. Parmi les différents types de suppléments de magnésium, citons le citrate de magnésium, le glycinate de magnésium et l’oxyde de magnésium.

Maximiser l’absorption du magnésium

L’absorption du magnésium peut être affectée par différents facteurs. Une alimentation équilibrée, riche en vitamine D et en protéines modérées, favorisera l’absorption et la rétention de magnésium. Il est recommandé d’éviter le calcium, qui peut entrer en compétition avec le magnésium pour l’absorption, et de limiter la consommation d’aliments transformés contenant des additifs qui en réduisent l’absorption.

Les facteurs qui influencent la perte de magnésium

Certaines habitudes peuvent entraîner une déplétion rapide du magnésium dans l’organisme. Par exemple, l’alcool et la caféine augmentent l’excrétion de magnésium par l’urine. De plus, des conditions telles que le diabète, les troubles gastro-intestinaux et les maladies rénales peuvent affecter les niveaux de magnésium. Il est donc essentiel de faire des contrôles réguliers et de gérer correctement ces conditions.