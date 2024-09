Le pouvoir du magnésium : bienfaits et délai d’action

Le stress peut épuiser jusqu'à la moitié de nos réserves énergétiques. Comment pouvons-nous gérer cela efficacement ?

Tl;dr Le magnésium est crucial pour le bon fonctionnement de l’organisme mais souvent en carence.

Une cure de magnésium aide à prévenir de nombreux troubles et améliorer les performances physiques.

Les apports journaliers recommandés varient en fonction de plusieurs facteurs.

Une cure de magnésium peut durer de 1 à 3 mois, les effets sont généralement immédiats.

Le magnésium, un allié pour notre organisme

Il est bien connu que le magnésium joue un rôle essentiel dans notre organisme. Ce minéral est impliqué dans plus de 300 processus, allant du fonctionnement normal du système nerveux et des muscles, à la croissance osseuse, à l’équilibre émotionnel et à la réduction de la fatigue. Cependant, comme l’indique Angélina Jeandel, naturopathe, « les réserves en magnésium de l’organisme sont faibles et le stress peut faire consommer jusqu’à 50% de ses réserves« , ce qui entraîne des carences en magnésium dans une grande partie de la population.

Cure de magnésium : quand et pourquoi ?

Au-delà de la correction des carences, une cure de magnésium offre de nombreux avantages pour la santé. Parmi ceux-ci, la prévention de diverses maladies telles que les troubles cardiovasculaires, l’ostéoporose, les calculs rénaux et le diabète de type 2. Elle est également bénéfique pour améliorer l’endurance, les performances sportives, traiter les crampes musculaires et diminuer la fatigue, le stress, l’anxiété et l’insomnie.

Quelle dose pour quels effets ?

Les apports journaliers recommandés en magnésium varient en fonction du sexe, de l’âge et des habitudes de vie. En cas de déficit, il est conseillé d’en prendre 300 mg par jour au cours des repas. Les effets d’une prise de magnésium, dès 300 mg, sont immédiats selon Philippe Bruneau, expert en compléments alimentaires. La durée d’une cure peut aller de 1 à 3 mois, et peut être répétée plusieurs fois par an en fonction des besoins.

Précautions et contre-indications

Malgré ses nombreux avantages, la cure de magnésium a ses limites. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes, et aux enfants de moins de 12 ans sans l’avis d’un professionnel de santé. Les personnes souffrant d’insuffisance rénale doivent également éviter les compléments riches en magnésium.