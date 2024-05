5 principales causes de la tension basse dévoilées

L'hypotension, soit une pression sanguine inférieure à 90/60 mmHg dans les artères, est souvent attribuée à certaines causes principales. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle baisse de tension artérielle ?

Tl;dr L’hypotension artérielle est attribuée à une pression sanguine inférieure à 90/60 mmHg.

La déshydratation et la consommation excessive d’alcool peuvent en être la cause.

L’hypotension peut être un symptôme de plusieurs maladies, y compris le diabète, la maladie de Parkinson et certains troubles cardiaques.

Les médicaments, tels que les antihypertenseurs et les diurétiques, peuvent également entraîner une baisse de la pression artérielle.

Comprendre l’hypotension artérielle

Lorsque la pression du sang dans les artères tombe en dessous de 90/60 mmHg, nous parlons d’hypotension artérielle. Ce phénomène peut avoir plusieurs origines. Voici une synthèse des principales causes.

Les effets néfastes de la déshydratation et de l’alcool

Une cause fréquente de l’hypotension est la déshydratation. Un manque d’eau dans l’organisme peut entraîner une diminution du volume sanguin, se manifestant par une faiblesse généralisée et des étourdissements. De plus, une consommation excessive d’alcool, en perturbant la production de vasopressine par le cerveau, entraîne une déshydratation car les reins produisent alors trop d’urine et évacuent de grandes quantités d’eau.

Maladies et troubles associés à l’hypotension

Diverses maladies peuvent également entraîner une chute de la tension artérielle. Parmi elles, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le syndrome de Guillain-Barré et d’autres affections graves, telles que le diabète, l’insuffisance rénale, les troubles de la thyroïde et certains troubles cardiaques, comme l’infarctus du myocarde, la tachycardie ou la valvulopathie.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Les médicaments : une autre cause possible

Enfin, la prise de certains médicaments, tels que les antihypertenseurs, les antidépresseurs, les anxiolytiques et les diurétiques, peut également être associée à une “baisse de la pression sanguine”. Il est à noter que l’hypotension peut également être un trait génétique.