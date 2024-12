5 remèdes naturels rapides pour soulager les douleurs menstruelles

Enfin, l’aneth pourrait être tout aussi efficace pour soulager les crampes menstruelles que le médicament anti-inflammatoire non stéroïdien, l’acide méfénamique. Selon une étude de 2014, il serait préférable de prendre 1 000 mg de suppléments d’aneth pendant cinq jours, en commençant deux jours avant vos règles. Assurez-vous de consulter votre médecin avant de commencer un supplément d’aneth.

Selon certaines recherches, le gingembre peut atténuer l’intensité des douleurs menstruelles aussi efficacement que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous pouvez essayer de sucer des bonbons au gingembre, de boire du thé au gingembre ou d’incorporer du gingembre séché ou frais dans vos repas.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La camomille est reconnue pour ses propriétés relaxantes et analgésiques. Selon une étude de pharmacopuncture, elle contient de la glycine, une substance qui aide à détendre l’utérus et à atténuer les contractions. Il est donc recommandé, dans les jours précédant vos menstruations , de boire du thé à la camomille.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter