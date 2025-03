Cette vitamine courante permettrait de soulager les douleurs menstruelles

Pour gérer les douleurs menstruelles, il est recommandé d’appliquer de la chaleur, de faire de l’exercice léger, de gérer le stress, d’utiliser des analgésiques en vente libre tels que l’ibuprofène, et dans certains cas, les contraceptifs hormonaux peuvent offrir un soulagement à long terme.

Il est toutefois important de préciser que, bien que la vitamine D montre un potentiel prometteur, elle n’est pas une solution miracle. Comme l’a précisé le Dr Rajan, « La vitamine D est plus comme une flèche de bronze dans l’arsenal de la gestion de la douleur menstruelle. »

Une analyse de huit essais cliniques a révélé que la supplémentation en vitamine D pourrait réduire l’intensité de la douleur et le nombre de jours de douleur chez les femmes atteintes de dysménorrhée primaire.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La douleur est causée par des produits chimiques naturels appelés prostaglandines, produits dans la muqueuse de l’utérus. Ils provoquent la contraction des muscles et des vaisseaux sanguins de l’utérus. Selon la médecine Johns Hopkins, les femmes atteintes de dysménorrhée primaire subissent des contractions utérines anormales dues à un déséquilibre chimique.

Dr Karan Rajan , chirurgien et éducateur de santé reconnu, a mis en exergue le rôle potentiel de la vitamine D dans l’atténuation des douleurs menstruelles, notamment chez les femmes souffrant de dysménorrhée primaire. Cette affection, qui ne résulte d’aucune condition sous-jacente, se caractérise par des douleurs crampes avant ou pendant les règles.

En tant que femmes, nous avons toutes fait face à la douloureuse réalité des menstruations . Nombreuses sont celles qui s’arment de médicaments, d’une bouillotte et de tisanes apaisantes. Cependant, une vitamine pourrait faire la différence.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter