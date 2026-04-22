Six aliments à privilégier pendant vos règles

Certains aliments peuvent aider à mieux vivre la période des règles. Découvrez six options à privilégier pour atténuer les inconforts menstruels, soutenir l’énergie et contribuer à l’équilibre nutritionnel pendant ces jours particuliers du cycle féminin.

Tl;dr Aliments adaptés réduisent douleurs et fatigue menstruelles.

Légumes, poissons gras et chocolat noir conseillés.

Hydratation essentielle pour limiter les symptômes gênants.

Quand l’alimentation soulage les règles

Lorsque surviennent les règles, nombreuses sont celles qui redoutent la succession de désagréments : douleurs, fatigue intense, sautes d’humeur ou encore ballonnements. Pourtant, certaines habitudes alimentaires peuvent, sans promettre de miracles, atténuer ces maux souvent tenaces. S’il est illusoire d’espérer une disparition totale des symptômes, choisir les bons aliments peut rendre cette période plus supportable.

L’importance de l’hydratation et des apports en fer

Rester bien hydratée demeure essentiel pendant les menstruations. En effet, consommer suffisamment d’eau aide à limiter la rétention et la sensation de gonflement. Quelques fruits et légumes à forte teneur en eau – pastèque ou concombre notamment – peuvent également participer à cet équilibre tout en calmant parfois l’envie de sucre qui guette. Mais il ne faut pas oublier le risque de déficit en fer. En particulier chez celles dont les règles sont abondantes, ce manque se manifeste par une fatigue persistante, voire des vertiges. Miser sur des légumes-feuilles riches en fer comme les épinards ou le chou kale s’avère alors judicieux.

Protéines, gingembre et douceurs : la palette des solutions naturelles

Dans ce contexte, il existe quelques aliments dont les bénéfices sont régulièrement soulignés par la recherche scientifique :

Gingembre : grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, une infusion peut atténuer crampes musculaires et nausées modérées.

: grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, une infusion peut atténuer crampes musculaires et nausées modérées. Poissons gras : riches en oméga-3 (saumon, sardine ou maquereau), ils participent à réduire l’intensité des douleurs menstruelles selon plusieurs études récentes.

: riches en oméga-3 (saumon, sardine ou maquereau), ils participent à réduire l’intensité des douleurs menstruelles selon plusieurs études récentes. Chocolat noir : un petit carré riche en magnésium semble parfois apaiser certains symptômes du syndrome prémenstruel.

Quant aux protéines – qu’elles proviennent du poulet ou d’une source végétale –, elles jouent un double rôle : aider à gérer l’appétit souvent accru durant cette période tout en limitant le recours aux sucreries.

Mieux vivre ses cycles grâce à quelques ajustements

Adopter ces astuces alimentaires ne remplace évidemment pas un avis médical personnalisé si les douleurs persistent ou s’aggravent. Cependant, pour beaucoup, remplir son panier de ces « alliés » naturels permet d’aborder plus sereinement le cycle menstruel. Finalement, un peu d’écoute de soi et quelques choix judicieux suffisent parfois à changer le quotidien durant ces jours particuliers.