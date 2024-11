5 signes à ne jamais négliger pour les femmes de plus de 40 ans

Ces 5 symptômes que les femmes de plus de 40 ans ne devraient jamais négliger pourraient sauver leur vie.

Tl;dr La ménopause marque la fin de la période reproductive chez les femmes.

Elle a un impact systémique sur la santé, notamment cardiovasculaire.

Il est important de reconnaître les symptômes courants après 40 ans.

La ménopause : une transition naturelle mais déterminante

La vie d’une femme est jonchée de transformations corporelles majeures. La ménopause, qui marque la fin de la période reproductive, en est un exemple frappant. Ce phénomène naturel, précédé par la période de la périménopause, est caractérisé par l’arrêt de la production d’ovules et une baisse des hormones sexuelles féminines comme l’œstrogène et la progestérone.

Les conséquences systémiques de la ménopause

Bien que ces changements soient un cours normal du vieillissement , la perte de ces hormones sexuelles féminines a un impact systémique sur la santé des femmes, en particulier sur la santé cardiovasculaire. L’œstrogène joue un rôle protecteur pour le cœur et sa perte peut influencer certains facteurs de risque pour la santé du cœur, tels que le cholestérol élevé, l’hypertension et la prise de poids.

Les signes de la ménopause : à quoi faut-il s’attendre ?

Il est essentiel de reconnaître les signes révélateurs de cette transition. Voici cinq symptômes couramment observés chez les femmes de plus de 40 ans et/ou en périménopause :

« Fatigue chronique »: C’est l’un des symptômes les plus fréquents chez les femmes de plus de 40 ans. Elle peut être déclenchée non seulement par les changements hormonaux, mais aussi par d’autres symptômes comme l’anémie ou la fibromyalgie.

« Bouffées de chaleur« : Les bouffées de chaleur, ressenties comme une augmentation soudaine de la température corporelle, sont courantes pendant la périménopause et peuvent être déclenchées par une baisse de l’œstrogène.

« Dépression »: La dépression est une autre condition fréquemment rencontrée, avec des symptômes allant de la tristesse et du désespoir à l’irritabilité et aux fluctuations de poids.

« Essoufflement »: L’essoufflement chronique peut être lié à des conditions pulmonaires ou cardiaques, ainsi qu’à d’autres facteurs tels que l’obésité et la mauvaise santé générale.

« Migraines »: Les migraines sont plus courantes chez les femmes de plus de 40 ans en raison des fluctuations hormonales pendant la périménopause et la ménopause.

Conclusion

La ménopause est une étape naturelle de la vie d’une femme, mais elle ne doit pas être négligée. La connaissance des symptômes et une prise en charge adaptée peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie pendant cette période de transition.