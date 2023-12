5 signes d’alerte d’un foie fatigué à ne pas ignorer

Le foie, un organe vital, assure plus de 500 fonctions, dont la filtration du sang, la production de bile et l'élimination des toxines. Cependant, suite à des excès comme la consommation excessive de gras ou d'alcool, il peut ne pas bien fonctionner. Quels sont donc les cinq signes d'un foie malade ou fatigué qui devraient vous inquiéter ?

Le rôle vital du foie

Élément clé de notre organisme, le foie remplit plus de 500 fonctions essentielles. Il est notamment responsable de la filtration du sang, de la production de la bile et de l’élimination des toxines. Cependant, il peut voir ses performances affectées en cas d’excès, notamment d’alcool ou de gras.

Les symptômes d’un foie malade

Face à un foie malade ou fatigué, certaines manifestations physiques doivent attirer notre attention. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :

“Les yeux jaunes”, symptôme qui peut révéler une accumulation de bilirubine, un pigment normalement décomposé par le foie.

“Des démangeaisons”, qui peuvent indiquer une rétention de bile sous la peau.

“Des gonflements”, signe d’une possible incapacité du foie à fabriquer de l’albumine.

“Une fatigue persistante“, qui peut être le signe d’une maladie du foie plus ou moins sévère.

Prévenir plutôt que guérir

Une sensibilité accrue aux ecchymoses et aux saignements peut également être un signe d’alerte. En effet, un foie endommagé peut avoir du mal à produire des facteurs de coagulation sanguine adéquats. Il est donc important de surveiller ces symptômes, afin de pouvoir agir au plus vite et prévenir toute aggravation.

