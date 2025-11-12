6 signes du cancer du côlon à ne jamais ignorer, selon un expert renommé

Un spécialiste de renom alerte sur six signes avant-coureurs du cancer colorectal, parmi lesquels la constipation persistante et une sensation précoce de satiété. Identifier rapidement ces symptômes pourrait favoriser un dépistage et une prise en charge plus précoces de la maladie.

Tl;dr Symptômes précoces du cancer colorectal souvent négligés.

Consultation médicale recommandée si signes persistants.

Dépistage conseillé dès 45 ans, même sans symptômes.

Des signaux d’alerte encore trop méconnus

Le cancer colorectal, longtemps associé à l’âge ou à des profils à risque, se manifeste de plus en plus chez des adultes jeunes, parfois en pleine forme apparente. Selon la gastro-entérologue Vivian Asamoah, forte de quinze années d’expérience auprès de centaines de patients, plusieurs symptômes méritent une attention particulière, tant ils peuvent passer inaperçus dans le quotidien.

Quand les troubles digestifs persistent…

Un certain nombre de signaux doivent alerter. Les spécialistes insistent sur la nécessité de consulter un professionnel si vous présentez régulièrement :

Constipation ou diarrhée inhabituelles et prolongées, différentes de vos habitudes normales ;

inhabituelles et prolongées, différentes de vos habitudes normales ; Selles anormalement fines , semblables à un ruban ou ne retrouvant pas leur forme initiale ;

, semblables à un ruban ou ne retrouvant pas leur forme initiale ; Sensation d’évacuation incomplète, parfois douloureuse et récurrente.

Ces changements subtils du transit intestinal, souvent imputés au stress ou à l’alimentation, pourraient traduire une irritation ou un obstacle au niveau du côlon.

D’autres signes à ne jamais banaliser

Parmi les symptômes qui doivent inciter à la vigilance figurent également : la présence de sang dans les selles, que ce soit sous forme de traces rouges ou d’aspect noirâtre (« selles goudronneuses »), mais aussi une perte de poids inexpliquée. Bien sûr, perdre quelques kilos sans effort peut sembler anodin, voire réjouissant ; pourtant, en l’absence de modification du mode de vie ou d’alimentation, il s’agit parfois du premier signal tangible. Autre élément souvent minimisé : une fatigue persistante, malgré un sommeil suffisant, qui peut révéler une anémie due à un saignement lent et imperceptible.

L’importance d’un dépistage précoce et adapté

Vivian Asamoah rappelle que ces manifestations ne signifient pas nécessairement la présence d’un cancer, mais qu’elles justifient toujours une consultation médicale. Elle recommande vivement une coloscopie dès 45 ans, même sans symptôme apparent — cet examen demeurant l’outil le plus fiable pour repérer tôt les lésions précancéreuses. Surtout, elle insiste sur ce point : « Aucun âge ni aucune bonne santé apparente ne protège totalement. Les jeunes adultes sont désormais, eux aussi, concernés. » Face à des signes inhabituels et persistants, il vaut mieux donc lever le doute rapidement. L’enjeu est simple : préserver ses chances par un diagnostic précoce.