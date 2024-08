72 victimes de salmonellose suite à la consommation de fromages fermiers « Le Chasteau » du Cantal

Cette affaire souligne l’importance de la traçabilité et du contrôle sanitaire dans le domaine agroalimentaire. Elle rappelle aussi que le consommateur a un rôle à jouer, notamment en respectant les dates limites de consommation et les conditions de stockage des produits. Restons vigilants.

La salmonellose, dont les symptômes sont des diarrhées ou vomissements brutaux, accompagnés de maux de tête et de fièvre, apparaît généralement dans les 6 à 72 heures suivant la consommation d’un produit contaminé. Chez certains individus, comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, l’ infection peut être plus sévère, voire mortelle.

En raison de cette contamination importante, une campagne de rappel a été déclenchée. Celle-ci concerne tous les fromages fermiers « Le Chasteau », issus du GAEC Deflisque, commercialisés à partir de mars 2024, même ceux stockés au congélateur. La mise en garde a été conjointement annoncée par les ministères de la Santé et de l’Agriculture.

Le fromage fermier « Le Chasteau » est au cœur d’une alerte sanitaire. En effet, 72 cas de salmonellose ont été recensés suite à sa consommation entre fin juillet et début août 2024. Le ministère de la Santé et de la Prévention a, de ce fait, lancé un rappel à la consommation ce mercredi 14 août.

