90% du territoire en alerte face à l’invasion du moustique tigre

La situation s'aggrave avec douze départements qui ont été placés en alerte « pourpre », le niveau le plus élevé de vigilance. Quelles mesures supplémentaires vont être prises pour gérer cette situation critique ?

Tl;dr 90% du territoire français sous alerte moustique tigre.

Les JO de Paris 2024 risquent d’augmenter les contaminations.

74 départements métropolitains et 5 d’outre-mer en vigilance rouge.

Le site “Vigilance moustiques” appelle à signaler la présence du moustique tigre.

La France face à la menace du moustique tigre

Dans ce qui semble devenir une tendance préoccupante, près de 90% du territoire français est en alerte face au moustique tigre.

Le site spécialisé « Vigilance moustiques » a dévoilé sa cartographie actualisée le 16 mai, décrivant une nation engloutie dans l’inquiétude.

Une alerte critique

Selon l’échelle d’alerte du site, couvrant cinq grades du vert au pourpre, le dernier s’avère être le plus dévastateur. Actuellement, 74 départements métropolitains et 5 d’Outre-mer sont en alerte rouge, soit presque 80% du territoire. « Vigilance moustiques » exprime également des préoccupations sur les futures contaminations possibles lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Des cas autochtones inquiétants

Outre l’inquiétude générale, sept nouveaux départements sont passés en vigilance pourpre. Cette désignation est réservée aux régions où des cas de maladies comme la dengue, le Zika ou le chikungunya ont été recensées en 2023.

De surcroît, douze départements sont en vigilance orange, ce qui signifie une présence sporadique du moustique tigre. Ce dernier nombre pourrait bien augmenter, car selon les prévisions du site, les départements orange ont tendance à passer au rouge en moins de cinq ans.

Responsabilité citoyenne face au moustique tigre

L’identification et le signalement du moustique tigre est essentiel pour freiner sa prolifération. Le moustique tigre est de petite taille, plus petit qu’une pièce de 1 centime, avec un vol lent et une coloration noire rayée de blanc.

« Vigilance moustiques » invite à signaler sa présence tout en encourageant les habitants à prendre des mesures préventives, comme l’éradication des eaux stagnantes dans les jardins et espaces extérieurs. Dans ce contexte de crise, la contribution de chaque citoyen est primordiale.