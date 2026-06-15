À l’hôpital, ce geste banal réduit un risque mortel de 60 %

Une étude australienne publiée dans The Lancet Infectious Diseases montre qu’un simple brossage des dents peut fortement réduire certaines pneumonies à l’hôpital.

Le brossage réduit le risque de 60 %

Étude menée sur 8 870 patients

Une infection hospitalière encore peu suivie

60 % de risque en moins. C’est le résultat mis en avant par une étude australienne publiée dans The Lancet Infectious Diseases, avec un geste que personne ne confondra avec une technologie de pointe, le brossage des dents. À l’hôpital, où l’on pense d’abord aux médicaments et aux actes lourds, c’est quand même une piste très concrète.

Une pneumonie hospitalière très fréquente, mais peu visible

Il s’agit de la pneumonie hospitalière non liée au ventilateur, une infection pulmonaire qui touche des patients non placés sous assistance respiratoire, souvent hors réanimation. En Australie, la source cite environ 50 000 cas par an à l’hôpital, pour autour de 1 900 décès.

Le problème, c’est aussi sa discrétion institutionnelle. Cette infection est peu surveillée et peu déclarée. Or, lorsqu’un patient la développe, son séjour peut s’allonger de dix à quarante-huit jours, avec un risque de mourir pendant l’hospitalisation multiplié par huit.

Une étude de grande ampleur avec une intervention très simple

Les chercheurs ont suivi 8 870 patients dans trois hôpitaux australiens. Leur protocole tenait en peu de choses, mais il était structuré, une brosse à dents et du dentifrice remis dès l’admission, de l’information pour les patients et les équipes, une aide au brossage pour ceux qui en avaient besoin, puis un contrôle de la façon dont les soins bucco-dentaires étaient réalisés dans les services.

Un détail résume bien l’esprit du projet, la brosse portait le message « Brossez pour éloigner la pneumonie ». Le déploiement s’est fait service par service sur douze mois dans chaque hôpital, selon un essai randomisé en grappes avec introduction progressive.

Résultat, la part des patients qui se nettoyaient les dents est passée de 16 % à 62 %. Et le nombre d’infections a chuté, l’équivalent de huit cas par mois dans un service type de 30 patients, à moins de quatre.

Pourquoi la bouche compte autant pour les poumons

La mécanique est simple. La bouche abrite des milliards de bactéries. Quand un patient est affaibli, immobile, sédaté ou prend certains médicaments, son hygiène buccale se dégrade souvent. Les bactéries s’accumulent alors sur la langue, les dents et les gencives.

Et si ces bactéries sont inhalées, même en petite quantité, elles peuvent atteindre les poumons et provoquer une pneumonie. Le brossage quotidien agit ici comme une mesure mécanique très basique, mais visiblement efficace, pour réduire cette charge bactérienne.

Ce que cela change pour les patients et pour les hôpitaux

Pour vous, l’idée n’est pas compliquée. Si une hospitalisation est prévue, ou si un proche est admis, apporter une brosse à dents et du dentifrice, demander de l’aide si le patient ne peut pas se brosser les dents seul, ou rappeler ce soin s’il a été oublié, peut compter.

Mais l’enjeu dépasse le geste individuel. Les auteurs estiment que cette pneumonie ne devrait plus être traitée comme une complication inévitable. Leur travail renforce aussi l’idée que les soins de bouche devraient entrer plus clairement dans les politiques de prévention des infections à l’hôpital. Pas spectaculaire. Clairement utile.