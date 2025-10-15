À quelle fréquence et à quel moment faut-il se brosser les dents ?

La fréquence et le moment idéal pour se brosser les dents suscitent souvent des questions. Comprendre les bonnes pratiques permet de préserver la santé bucco-dentaire, d'éviter les caries et de garantir une hygiène optimale au quotidien.

Tl;dr Se brosser au réveil et avant le coucher, essentiel.

Brosser trois fois par jour réduit les risques de diabète.

Un bon choix de brosse à dents optimise la protection.

Hygiène bucco-dentaire : bien plus qu’une question d’haleine

Le lien entre l’hygiène bucco-dentaire et la santé générale s’affirme chaque année un peu plus. Si l’on pense souvent que se brosser les dents n’est qu’une routine pour garder une bouche propre et un souffle frais, il faut réviser ses classiques : négliger sa brosse à dents expose à des troubles beaucoup plus sérieux, allant jusqu’à certains risques cardiovasculaires.

Quand passer à l’action ?

Certes, chacun a sa méthode, mais certains moments sont cruciaux. Oublier le brossage du matin ? Mauvaise idée ! Dès le réveil, la bouche regorge de bactéries après une nuit durant laquelle la production de salive – notre alliée naturelle – chute drastiquement. Résultat : les acides bactériens peuvent attaquer l’émail sans entrave. Selon les recommandations, il vaut mieux éviter toute autre activité matinale – boire ou manger compris – avant ce premier geste d’hygiène.

À l’autre bout de la journée, rebelote : juste avant de dormir, prendre le temps de nettoyer ses dents est indispensable. Huit heures passées sans brossage offrent un terrain propice aux bactéries pour proliférer et fragiliser gencives et dents.

Un geste simple contre des maladies complexes

Les dernières recherches vont encore plus loin. Une étude publiée en 2020 dans Diabetologia établit un lien frappant entre fréquence du brossage et réduction du risque de diabète. Le constat ? Se brosser les dents au moins trois fois par jour réduirait ce risque de 8 %, tandis que souffrir d’une maladie parodontale ou perdre un grand nombre de dents augmente significativement la probabilité d’en être atteint. Les chercheurs soulignent ainsi que « l’amélioration de l’hygiène orale pourrait diminuer la survenue du diabète ».

Voici ce qu’il faut retenir pour une efficacité maximale :

Brosser deux minutes avec un dentifrice fluoré.

Opter pour une brosse à petite tête et poils souples.

L’art du choix : bien se brosser, bien choisir

Tout n’est pas qu’une question de fréquence. Les experts tels que l’American Dental Association recommandent un brossage minutieux deux fois par jour au minimum. Le choix de la brosse influe aussi : privilégier une petite tête et des poils souples permet d’atteindre tous les recoins sans agresser les gencives. Le NHS, en Grande-Bretagne, insiste également sur ce point essentiel.

Instaurer une routine efficace demande peu d’efforts comparé aux bénéfices notables pour le cœur… comme pour le sourire.