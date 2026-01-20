À quel rythme faut-il changer son linge de lit pour éviter acariens, microbes et champignons ?

Entre les acariens, les microbes et les champignons qui prolifèrent au fil des nuits, la question de l’hygiène des draps s’impose. Quelle est la fréquence idéale pour changer ses draps afin de préserver santé et confort ?

Tl;dr Laver ses draps réduit microbes, virus et allergies.

Fréquence adaptée selon maladies, animaux ou habitudes.

Une fois par semaine conseillé en cas de risque accru.

Microbes invisibles : les draps, un terrain propice

Qui n’a jamais hésité devant sa machine à laver, repoussant le moment de changer ses draps ? Pourtant, au fil des nuits, ces textiles se transforment en véritables refuges pour un cortège discret, mais bien réel de microbes. C’est la virologue Océane Sorel qui le rappelle dans sa newsletter « Au microb’scope » : nos draps accueillent parfois plus que notre sommeil. Les textiles peuvent en effet héberger des agents infectieux pendant plusieurs heures, voire des semaines.

Virus, bactéries et autres indésirables sous la couette

La liste est longue et peu rassurante. Parmi les organismes susceptibles de s’inviter sur nos oreillers :

Virus , tel celui de la grippe ou du Covid-19, capables de survivre quelques heures sur les tissus ; certains, comme ceux de la gastro-entérite, tiennent même plusieurs semaines.

, tel celui de la grippe ou du Covid-19, capables de survivre quelques heures sur les tissus ; certains, comme ceux de la gastro-entérite, tiennent même plusieurs semaines. Bactéries , responsables d’intoxications alimentaires ou d’infections cutanées.

, responsables d’intoxications alimentaires ou d’infections cutanées. Champignons , particulièrement persistants sur du linge humide mal séché.

, particulièrement persistants sur du linge humide mal séché. Parasites , tels que poux, gale ou punaises de lit.

, tels que poux, gale ou punaises de lit. Acariens, inoffensifs, mais déclencheurs potentiels d’allergies.

Ce tableau peut sembler alarmant. Pourtant, rien n’oblige à céder à la paranoïa. Un entretien régulier permet déjà d’éviter l’essentiel des risques.

Bon sens et adaptation : quelle fréquence adopter ?

Mais alors, à quelle fréquence faut-il vraiment lancer une lessive ? Selon Océane Sorel, il n’existe pas de règle universelle ; tout dépend des habitudes et du contexte familial. Si partager ses draps avec autrui est déconseillé pour limiter la transmission des germes, il convient aussi de veiller au séchage complet du linge afin d’éliminer toute humidité propice aux micro-organismes.

Quelques situations méritent néanmoins une vigilance accrue : être malade, dormir avec un animal, grignoter sous la couette ou négliger sa douche du soir sont autant de raisons valables pour augmenter la cadence. Dans ces cas précis, la virologue recommande sans détour un lavage hebdomadaire – voire davantage si vous faites face à une épidémie ou à une invasion de parasites.

L’hygiène des draps : affaire de routine et de contexte

Adopter le réflexe du lavage régulier reste le meilleur rempart contre les indésirables. Plus qu’une simple corvée ménagère, c’est un geste essentiel pour préserver sa santé… et retrouver chaque nuit le plaisir d’un lit propre.