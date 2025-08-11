L’été, se laver les mains devient crucial : découvrez pourquoi cette saison l’exige davantage

Avec l’arrivée des beaux jours, le lavage des mains devient un geste encore plus crucial. Entre chaleur, activités en plein air et augmentation des germes, les risques d’infections ou de contaminations s’intensifient durant la saison estivale.

L’été, saison propice… aux microbes aussi

Au fil des beaux jours, les occasions de profiter du plein air se multiplient : pique-niques, festivals ou encore baignades. Mais cette période estivale amène avec elle un revers de la médaille souvent sous-estimé : un risque bien plus élevé de contracter une infection. Pourquoi ? Parce que la chaleur et la multiplication des interactions sociales favorisent la prolifération et la transmission des bactéries et virus.

Si les journées d’été riment avec liberté, elles multiplient aussi les occasions d’entrer en contact avec des environnements inconnus ou partagés : toilettes publiques lors d’un festival sur la plage, bancs de pique-nique au parc ou poignées dans les aires de jeux. Selon une étude menée en 2025, près d’un visiteur sur deux dans les hôpitaux — pourtant lieux où l’hygiène est vitale — oublie ce geste simple qu’est le lavage des mains après un passage aux toilettes. Cela interpelle : si la vigilance fait défaut là où elle devrait être maximale, quid de notre rigueur dans un camping bondé ou une fête en plein air ?

Risques concrets : alimentation, eau et vie collective

Les moments conviviaux comme barbecues et repas champêtres ne sont pas exempts de dangers. Les bactéries alimentaires (salmonelle, E coli, Bacillus cereus) prospèrent lorsque la viande n’est pas assez cuite ou que les aliments restent exposés au soleil. Même les champignons tels qu’Aspergillus peuvent produire des toxines indésirables. Et puis il y a l’eau : piscines, lacs ou plages peuvent abriter parasites résistants comme cryptosporidium ou giardia. Sans oublier les camps de vacances pour enfants — un terrain fertile pour les épidémies de gastro-entérite dues à norovirus ou à des souches dangereuses d’E coli. Voici quelques situations où la vigilance s’impose :

Manipulation d’aliments crus lors de repas extérieurs.

Baignades dans eaux naturelles ou fréquentation de plages bondées.

Partage d’espaces collectifs comme toilettes, tentes ou aires de jeux.

L’hygiène des mains : mythe du « sale » et réalité scientifique

Certains avancent que « laisser un enfant se salir renforcerait son immunité ». Il y a là une part de vérité : le contact naturel avec l’environnement stimule effectivement nos défenses. Mais attention à ne pas confondre ce phénomène avec le fait de négliger le lavage des mains après avoir utilisé des sanitaires ou avant un repas. En réalité, ce relâchement augmente nettement le risque infectieux — sans bénéfice avéré pour la santé.

Le lavage régulier et minutieux des mains (idéalement vingt secondes avec savon et eau claire) demeure votre meilleur allié contre ces intrus invisibles qui menacent vos vacances. Si l’eau manque, préférez une solution hydroalcoolique contenant au moins 60 % d’alcool… À glisser systématiquement dans son sac cet été !