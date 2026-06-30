Alcool : ce que le corps peut vraiment récupérer quand on arrête

Une vaste revue rappelle que l’alcool augmente de nombreux risques, même à faible dose. Mais certains effets peuvent reculer en quelques jours ou semaines.

En bref Certains dégâts baissent après l’arrêt

L’alcool reste lié à plus de 60 maladies

L’arrêt brutal peut être dangereux

Parfois, le corps répond vite. Une grande revue publiée dans Addiction montre que plusieurs effets négatifs de l’alcool peuvent reculer quand on réduit sa consommation ou qu’on arrête. Pas tous. Et pas au même rythme.

Des améliorations parfois rapides, mais pas sur tout

Le signal le plus concret concerne les risques liés à l’ivresse elle-même. Après l’arrêt, les blessures, les accidents ou certaines infections sexuellement transmissibles peuvent diminuer assez rapidement. La revue note aussi que des effets cardiovasculaires, notamment une pression artérielle trop élevée, peuvent s’améliorer en quelques jours ou quelques semaines.

Du côté du système immunitaire, une récupération est possible. Mais les auteurs précisent qu’une consommation lourde sur la durée peut laisser des traces plus durables.

Pour le foie, même logique. Certaines atteintes précoces, comme la stéatose hépatique, ce qu’on appelle souvent le foie gras, peuvent être réversibles si l’on boit moins. En revanche, une maladie plus avancée comme la cirrhose ne revient pas forcément en arrière. Jason Kirby, de Recovery Centers of America, résume l’idée ainsi : « Arrêter l’alcool peut ralentir l’évolution et réduire nettement les complications. »

Le cerveau aussi peut récupérer en partie. Jürgen Rehm, du Centre for Addiction and Mental Health à Toronto, explique que certaines modifications liées à une forte consommation peuvent s’atténuer avec le temps, même si le risque de démence peut persister.

Une substance banalisée, pourtant liée à plus de 60 maladies

Le fond du message est moins confortable. Cette revue confirme le lien entre l’alcool et plus de 60 maladies, dont la cirrhose, entièrement attribuables à la consommation d’alcool. Elle ajoute aussi la démence parmi les catégories passées en revue.

La liste est lourde. L’alcool fragilise le foie, augmente le risque de tuberculose et d’infections sexuellement transmissibles, et il est associé au diabète de type 2. Il est aussi lié à plusieurs cancers, notamment ceux du sein, du foie, du côlon, du rectum, de l’œsophage, du col de l’utérus, de la bouche, du pharynx et du larynx. Pour le cancer, c’est surtout l’exposition globale à l’alcool qui compte.

Il existe bien, selon la revue, des bénéfices modestes à faible dose pour certaines maladies ischémiques, comme l’AVC ischémique ou la maladie coronarienne. Mais Jürgen Rehm estime qu’ils restent largement dépassés par les effets nocifs. En gros, moins on boit, mieux c’est.

Réduire oui, mais pas de la même façon pour tout le monde

Les repères du CDC classent comme consommation modérée jusqu’à un verre par jour pour les femmes et deux pour les hommes. Au-delà, on parle de consommation importante. Et quatre verres ou plus pour une femme, cinq ou plus pour un homme, sur une même occasion, relèvent de la consommation excessive ponctuelle.

Ce que les médecins regardent, ce n’est pas seulement la quantité. Joseph Volpicelli, de l’Institute of Addiction Medicine et d’Oar Health, rappelle qu’enchaîner plusieurs verres rapidement favorise l’accumulation d’acétaldéhyde, un sous-produit toxique qui abîme l’ADN et augmente le risque de cancer.

Pour les buveurs occasionnels, Lucas Trautman, de l’Oxford Treatment Center dans le Mississippi, conseille de regarder le rôle de l’alcool sur le sommeil, l’anxiété, l’humeur, le poids, la tension ou les relations, et d’éviter les épisodes de binge drinking. Mais chez les personnes qui boivent beaucoup ou tous les jours, l’arrêt brutal peut exposer à un sevrage risqué. Là, il faut en parler à un médecin ou à un spécialiste. Des prises en charge existent, en hospitalisation ou en ambulatoire, avec thérapie, groupes de soutien, naltrexone ou acamprosate.

Ce que ça change pour vous, clairement, tient en une phrase : une réduction peut déjà apporter un bénéfice mesurable, mais une forte consommation régulière ne se gère pas seul.