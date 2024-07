Alerte d’un expert hongkongais sur de nouvelles pandémies de coronavirus

L'éminent scientifique hongkongais Yuen Kwok-yung, qui a combattu de nombreux virus dangereux, alerte sur l'inévitabilité d'une prochaine pandémie possiblement plus dévastatrice que la Covid-19. Devrions-nous nous préparer dès maintenant ?

TL;DR Le scientifique appelle les dirigeants à prendre conscience des pandémies à venir.

Selon lui, les changements rapides géopolitiques, économiques et climatiques augmentent les risques.

Être prêt pour les pandémies futures est un aspect fondamental de la politique mondiale.

Future pandémie : un appel à la sécurité mondiale

L’éminent spécialiste des coronavirus, souvent comparé au célèbre conseiller de santé publique américain, Anthony Fauci, exhorte les dirigeants du monde entier à se préparer face aux menaces pandémiques. « Il est plus que probable qu’une nouvelle pandémie surviendra plus tôt que prévu », dit-il dans une interview accordée à l’hôpital Queen Mary.

Crise sanitaire et mondialisation

Cet avertissement alarmant doit être considéré à la lumière « des changements géopolitiques, économiques et climatiques rapides ». Dans son dernier ouvrage, « My Life in Medicine: A Hong Kong Journey » (non traduit en français), l’expert plaide pour la résolution des menaces existentielles mondiales.

Il souligne l’importance de donner la priorité au changement climatique et aux maladies infectieuses émergentes, souvent relégués en raison d’intérêts nationaux ou régionaux.

Un parcours au service de la santé publique

Originaire de Hong Kong, ce scientifique respecté a construit sa carrière sur des fondations modestes. Ayant étudié la médecine et travaillé dans les hôpitaux publics de la ville, son nom a acquis une renommée internationale en 2003, lorsqu’il a réussi, avec son équipe, à isoler et identifier le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Expérience du SRAS et préparation à des crises sanitaires futures

Par la suite, cette expérience s’est avérée cruciale dans la lutte contre la Covid-19, qui a frappé durement Hong Kong, notamment en raison d’un faible taux de vaccination chez les personnes âgées. « Nous avons bénéficié des 20 années d’études qui ont suivi l’épidémie de SRAS », écrit-il.

Engagement envers la coopération internationale

Conscient des défis mondiaux, M. Yuen a créé l’année dernière l’Alliance pour la Recherche sur les Pandémies avec ses homologues de Chine continentale et des États-Unis, axée sur la collaboration et le partage d’informations en vue de prévenir de futures menaces.

« Si nous n’en parlons pas (…) et qu’une autre pandémie survient, nous devrons à nouveau payer un lourd tribut. » Démontrant ainsi l’importance de la prévention éclairée et de la coopération internationale pour la préparation aux pandémies futures.