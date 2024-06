Alerte : Invasion de tiques géantes en Europe – Prudence !

La récente détection de tiques géantes, originaires d'Asie et d'Afrique, en Suède, Allemagne, Royaume-Uni et France, met l'Europe face à une prolifération inquiétante depuis plusieurs mois. Que pouvons-nous faire pour endiguer cette invasion ?

Tl;dr Des tiques géantes ont été détectées dans plusieurs pays européens.

Elles sont quatre fois plus grosses que les tiques habituelles et peuvent porter des maladies graves.

Il est recommandé d’utiliser un tire-tique pour les retirer de la peau.

Des mesures préventives peuvent être prises pour éviter les morsures de tiques.

Une nouvelle menace

Un phénomène inquiétant se produit en Europe : la prolifération d’une espèce de tiques géantes, nommée “Hyalomma lusitanicum”. Originaires d’Asie et d’Afrique, ces tiques ont été récemment détectées dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède.

Des tiques pas comme les autres

Mesurant plus de 5 millimètres avant de se nourrir, ces tiques peuvent atteindre plus d’un centimètre après s’être repues du sang de leurs proies. Elles sont quatre fois plus grosses que les tiques habituellement trouvées en France. Les scientifiques sont particulièrement préoccupés par cette migration, car ces tiques peuvent être porteuses de maladies graves, telles que la fièvre Crimée-Congo ou la maladie de Lyme.

Que faire en cas de morsure ?

Si vous trouvez une tique sur votre peau, il est recommandé de l’extraire à l’aide d’un tire-tique, disponible en pharmacie. Ce geste doit être effectué rapidement pour éviter la transmission de bactéries potentiellement dangereuses. Après l’extraction, il est essentiel de désinfecter la peau et de se laver les mains.

Prévenir plutôt que guérir

Il est également possible de réduire le risque de morsures de tiques en prenant quelques précautions simples. Par exemple, couvrir la peau lors de balades en extérieur, porter des vêtements de couleur claire pour repérer facilement les tiques, et éviter les zones herbeuses et boisées, très appréciées par ces parasites. L’usage d’un insectifuge sur les vêtements et la peau est également recommandé.