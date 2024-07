Alerte produit : du métal potentiellement présent dans certains lots de glaces au caramel

Cet incident rappelle à quel point la vigilance est de mise lors de la consommation de produits industriels. Il est essentiel d’être informé et de respecter les consignes de sécurité lors de rappels de produits. Finalement, peut-être est-ce là une occasion de redécouvrir les plaisirs d’une glace maison ?

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Le site RappelConso avertit les consommateurs : « ne plus consommer ce produit en raison du risque de blessures/effets indésirables suite à l’ingestion ». Il est donc recommandé de rapporter le produit au point de vente afin de se faire rembourser. La procédure de rappel sera clôturée le 8 septembre 2024 .

Alors que la saison des glaces bat son plein, cette nouvelle pourrait refroidir les plus gourmands d’entre nous. Les pots concernés ont été commercialisés entre le 29 septembre 2023 et le 8 juillet 2024 dans les magasins E.Leclerc de toute la France.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter