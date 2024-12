Alerte sanitaire : 150 décès en Afrique à cause d’une maladie inconnue similaire à la grippe

Alerte pandémie : Une mystérieuse maladie aux symptômes similaires à ceux de la grippe fait rage en Afrique, causant déjà 150 décès. Les malades, en proie à cette maladie inconnue, succombent tragiquement chez eux.

Tl;dr Une maladie inconnue a tué près de 150 personnes en République Démocratique du Congo.

Les symptômes de la maladie ressemblent à ceux de la grippe.

Le ministère de la Santé et l’OMS collaborent pour enquêter sur la maladie.

La peur d’une pandémie en RDC

Un nouveau mal frappe la République Démocratique du Congo (RDC), laissant les autorités sanitaires dans l’incertitude. Une maladie mystérieuse, ressemblant à une grippe, a emporté près de 150 personnes en seulement deux semaines.

Symptômes et victimes

Selon le ministre provincial de la Santé, Apollinaire Yumba, les symptômes de cette maladie non identifiée sont similaires à ceux de la grippe : « fièvre élevée, maux de tête intenses, toux et anémie ». Ce mal frappe principalement les femmes et les enfants, et a causé de nombreux décès à domicile, faute d’accès aux soins.

Une enquête en cours

Une équipe médicale a été dépêchée dans la zone de santé de Panzi, où les décès ont été enregistrés, pour recueillir des échantillons et procéder à des analyses. Le vice-gouverneur provincial, Rémy Saki, a confirmé l’envoi d’un groupe de spécialistes épidémiologiques pour déterminer l’origine de la maladie. D’autre part, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) collabore avec le ministère de la Santé publique de la RDC pour mener des recherches supplémentaires.

Une situation préoccupante

Alors que le nombre de personnes touchées continue d’augmenter, la situation est jugée préoccupante par Cephorien Manzanza, leader de la société civile : « Panzi est une zone de santé rurale, il y a donc un problème d’approvisionnement en médicaments ». Les experts de la santé ont qualifié cette évolution de « extrêmement inquiétante », la maladie ayant déjà causé 67 décès à la date du 25 novembre.

La RDC, déjà aux prises avec une épidémie de variole du singe qui a fait près de 1 000 morts et 47 000 cas suspects, se trouve face à un nouveau défi de santé publique. La nature de cette maladie reste pour l’instant inconnue, mais l’urgence est de mise pour endiguer sa propagation.