Anesthésie générale chez les enfants : pas d’effets à long terme

En résumé, il semblerait que l’anesthésie, même répétée, n’aurait pas d’effets indésirables sur les aptitudes cérébrales des plus jeunes, venant ainsi contredire certaines inquiétudes suscitées par des recherches antérieures.

Les résultats de cette investigation ont prouvé qu’ il n’y a aucune altération des capacités mentales ou de la structure cérébrale chez les enfants exposés à l’anesthésie . Cela englobe notamment l’attention, le quotient intellectuel ou encore les fonctions exécutives. “Cette étude devrait rassurer les médecins et les parents dont les enfants ont besoin d’anesthésies répétées”, a souligné Claire Wainwright, auteure principale de l’étude.

L’examen a porté sur un échantillon de 97 enfants âgés de moins de cinq ans, tous atteints de mucoviscidose. Ces apprentis ont été répartis en deux groupes, dont “52 ont bénéficié d’un traitement répété par lavage broncho-alvéolaire sous anesthésie générale et les 45 autres ont reçu un traitement standard”, a expliqué Andrew Davidson, co-auteur de l’enquête.

Ses travaux ont été récemment publiés dans la revue internationale The Lancet Respiratory Medicine.

Une équipe de recherche de l’université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, a cherché à déterminer l’impact d’une exposition répétée et précoce à l’anesthésie sur le développement cérébral et cognitif des enfants.

