Antidépresseurs : une étude classe les médicaments selon leurs effets secondaires

Une récente étude s’est penchée sur les antidépresseurs et leurs effets indésirables, révélant d’importantes différences entre les molécules. Les chercheurs ont ainsi établi un classement détaillé des médicaments selon le profil et la fréquence de leurs effets secondaires.

Tl;dr Effets secondaires physiques varient selon l’antidépresseur.

Les ISRS provoquent moins d’effets indésirables.

Suivi personnalisé recommandé pour chaque patient.

Des différences marquées entre les antidépresseurs

Pour la première fois, des chercheurs ont établi un classement des antidépresseurs selon leurs effets secondaires physiques, bouleversant les idées reçues sur ces traitements. Menée conjointement par l’Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience du King’s College London et l’Université d’Oxford, cette vaste étude a passé au crible 30 molécules utilisées couramment, s’appuyant sur plus de 150 essais cliniques et 58 000 patients. Derrière l’image d’un traitement standardisé, de grandes disparités émergent : certains médicaments peuvent faire prendre jusqu’à 2 kg en huit semaines, d’autres induire une perte de poids, voire modifier sensiblement la tension artérielle ou le rythme cardiaque.

Ce que cela implique pour la santé des patients

Les conséquences de ces variations ne sont pas anecdotiques. « Si beaucoup bénéficient des antidépresseurs, leurs effets physiques n’ont rien de négligeable », souligne le Dr Toby Pillinger, auteur principal de l’étude. Quelques kilos en plus, une élévation de la tension ou du pouls… ces évolutions, même modestes, peuvent à terme accroître le risque de maladies cardiovasculaires, d’AVC ou de troubles métaboliques. La vigilance s’impose tout particulièrement pour les personnes souffrant déjà d’hypertension, de surpoids ou de problèmes cardiaques. Les auteurs rappellent qu’un suivi médical régulier doit accompagner toute prescription.

Les ISRS : un profil plus favorable

L’étude met aussi en lumière une tendance rassurante : la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) — parmi lesquels citalopram, escitalopram, paroxétine et sertraline — se distingue par des effets secondaires physiques généralement plus modérés que les anciens tricycliques comme amitriptyline ou nortriptyline. Néanmoins, même ces traitements réputés « légers » ne sont pas exempts de légères variations métaboliques ou cardiovasculaires. Pour guider les patients, voici quelques points à retenir :

Agomélatine favorise une perte de poids ; maprotiline , une prise de poids.

favorise une perte de poids ; , une prise de poids. Nortriptyline augmente le rythme cardiaque ; fluvoxamine le réduit.

augmente le rythme cardiaque ; le réduit. Amitriptyline accroît tension et poids ; sertraline, au contraire, tend à les diminuer légèrement.

L’importance d’un choix individualisé

L’un des messages-clés de cette recherche : il n’existe pas de solution universelle. Comme le note le Pr Andrea Cipriani, « L’implication active des patients dans le choix de leur traitement est essentielle ». Les statistiques sont éloquentes : au Royaume-Uni, près de 8,9 millions de personnes se sont vu prescrire un antidépresseur l’an dernier, dont une écrasante majorité sous molécules génériques. Les chercheurs plaident donc pour une prescription plus personnalisée, prenant en compte à la fois le profil physique et psychique de chaque patient.

Un point crucial : il ne faut jamais interrompre brutalement son traitement sans avis médical. L’objectif n’est pas d’alarmer, mais d’« aider patients et soignants à prendre des décisions éclairées », insiste le Dr Pillinger. Car derrière les chiffres, chaque parcours mérite un accompagnement sur mesure.